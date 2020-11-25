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Белорусы Санкт-Петербурга вышли на традиционную акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Санкт-Петербурга вышли на традиционную акцию протеста
Белорусы собираются у посольства РФ 109-й день подряд.
Белорусы Санкт-Петербурга в 109 раз передают слова поддержки свободным белорусам.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Белорусы собираются у посольства РФ 109-й день подряд.
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