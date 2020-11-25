Источник материала: Хартия'97

У берегов Саудовской Аравии взорвали нефтяной танкер 7 25.11.2020, 21:53

10,989

Фото: Reuters

Это вторая атака с начала недели.

В Красном море у побережья Саудовской Аравии подвергся нападению нефтяной танкер.

Как сообщает Bloomberg , судно Agrari типа Aframax, способное перевозить порядка 700 тыс. баррелей нефти, шедшее под флагом Мальты, было атаковано в момент выхода из портового терминала.

По данным израильского телеканала Kan, танкер, прибывший 23 ноября из Литвы с грузом нефтепродуктов, подорвался на мине. Ту же информацию подтвердил Assоciated Press источник в одной из частных компаний, по обеспечению безопасности в регионе.

Саудовский гостелеканал Al-Ekhbariya TV сообщил, что в Красном море найдены и обезврежены по меньшей мере пять мин иранского производства, установленных йеменскими повстанцами.

Владелец судна - греческая компания - TMS Tankers заявила, что причина ЧП на данный момент неизвестна, а судно, получившее пробоину выше ватерлини, будет отбуксировано в порт и не представляет угрозы с точки зрения возможной утечки нефти.

В понедельник Саудовская Аравия подверглась ракетному удару со стороны Йемена. Пострадал Топливный резервуар государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco в Джидде - втором городе страны.

Ответственность за инцидент взяла на себя хуситская группировка «Ансар Аллах», пригрозившая продолжить удары по королевству, которое с 2015 года в составе международной коалиции ведет войну с йеменскими повстанцами.

Нападения на нефтяные объекты преследуют «цель подорвать стабильность поставок энергоносителей в мире», заявили в саудовском Минэнерго, добавив, что Эр-Рияд будет противостоять актам агрессии.

«Определенно наблюдается всплеск атак из Йемена по саудовской территории. Это выглядит как сигнал, что не только в Ормузском проливе и Персидском заливе Иран способен идти на перекор интересам саудитов», - говорит Айхам Камел, глава исследований Ближнего Востока и Северной Африки в Eurasia Group.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .