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У берегов Саудовской Аравии взорвали нефтяной танкер
Источник материала: Хартия'97
У берегов Саудовской Аравии взорвали нефтяной танкер
Это вторая атака с начала недели.
В Красном море у побережья Саудовской Аравии подвергся нападению нефтяной танкер.
Как сообщает
По данным израильского телеканала Kan, танкер, прибывший 23 ноября из Литвы с грузом нефтепродуктов, подорвался на мине. Ту же информацию подтвердил Assоciated Press источник в одной из частных компаний, по обеспечению безопасности в регионе.
Саудовский гостелеканал Al-Ekhbariya TV сообщил, что в Красном море найдены и обезврежены по меньшей мере пять мин иранского производства, установленных йеменскими повстанцами.
Владелец судна - греческая компания - TMS Tankers заявила, что причина ЧП на данный момент неизвестна, а судно, получившее пробоину выше ватерлини, будет отбуксировано в порт и не представляет угрозы с точки зрения возможной утечки нефти.
В понедельник Саудовская Аравия подверглась ракетному удару со стороны Йемена. Пострадал Топливный резервуар государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco в Джидде - втором городе страны.
Ответственность за инцидент взяла на себя хуситская группировка «Ансар Аллах», пригрозившая продолжить удары по королевству, которое с 2015 года в составе международной коалиции ведет войну с йеменскими повстанцами.
Нападения на нефтяные объекты преследуют «цель подорвать стабильность поставок энергоносителей в мире», заявили в саудовском Минэнерго, добавив, что Эр-Рияд будет противостоять актам агрессии.
«Определенно наблюдается всплеск атак из Йемена по саудовской территории. Это выглядит как сигнал, что не только в Ормузском проливе и Персидском заливе Иран способен идти на перекор интересам саудитов», - говорит Айхам Камел, глава исследований Ближнего Востока и Северной Африки в Eurasia Group.
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Это вторая атака с начала недели.
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