Репортаж с петлей на шее. Белорусские власти прессуют прессу по беспределу

Раньше в отношениях между властью и негосударственными СМИ в Беларуси все-таки действовали некие писаные и неписаные правила. Да, жесткие, несправедливые, дискриминационные, но они были и худо-бедно соблюдались. Сейчас, когда грянул внутриполитический кризис , эти рамки сломаны. Независимую прессу начали — здесь популярный ныне тюремный жаргон как раз в точку — прессовать по беспределу.





«Так называемые новые медиа» ставят под угрозу «наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность». Об этом заявил Александр Лукашенко в приветствии делегатам и участникам XIV съезда провластного Белорусского союза журналистов.

В принятой 25 ноября декларации съезда содержится призыв к коллегам «противодействовать распространению недостоверной информации и фейк-ньюс, попыткам фальсификации истории и тиражированию вражды и экстремизма».

Видимо, по умолчанию подразумевается, что всем этим грешит независимая пресса.

Все, что не поддается контролю, нервирует больших начальников

Примечательно, что Лукашенко именует новые медиа «так называемыми», ставя таким образом маркер негативного отношения. То есть для белорусских властей это нечто априори плохое, хотя в принципе это нейтральный термин. К тому же грань между традиционными и новыми медиа стирается.

Вообще всё новое, непривычное, не поддающееся испытанным инструментам государственного контроля вызывает у белорусского начальства зубную боль. Это закономерная реакция режима, который хотел бы всё держать под колпаком. Не случайно белорусский вождь ранее огульно называл интернет помойкой.

Со временем, правда, наверху поняли, что без информационных технологий современная экономика немыслима. А созданный на окраине Минска Парк высоких технологий и вовсе стал курицей, несущей золотые яйца.

Правда, когда грянули массовые протесты, то айтишников по их дорого стоящим мозгам стал нещадно лупить дубинами ОМОН. Плевать, что эти умники стали массово рвать когти за границу, что началась релокация ИТ-компаний. Спасение власти — превыше всего.

Тем же принципом руководствуется правящая верхушка и в своей нынешней, с позволения сказать, медийной политике. Условности побоку. Лес рубят — щепки летят. Сверхзадача — любой ценой заткнуть неугодной прессе рот. Потому что она рассказывает о событиях в стране не так, как того хотелось бы здешним тузам.

Журналисты попадают под раздачу лишь за то, что делают свою работу

И процесс пошел. После выборов 9 августа развернулось массированное наступление на неподконтрольную прессу. Журналистов зарубежных СМИ белорусский МИД чохом лишил аккредитации под предлогом того, что ее правила поменялись. Работающих «в поле» репортеров стали винтить при освещении уличных акций, обвинять в том, что они якобы участвуют в несанкционированных мероприятиях, и на этом основании сажать под административный арест.

Государство заблокировало печать и распространение ряда бумажных изданий. В частности, была вынуждена ограничиться онлайн-версией легендарная «Народная воля».

Некогда Лукашенко, отвергая обвинения в зажиме прессы, козырял тем, что «НВ» можно купить в киоске в здании президентской администрации. Теперь не до козыряния и не до церемоний. Тираж последнего отпечатанного (кстати, в России) номера «НВ» был просто изъят неизвестными безо всяких объяснений. Если это не беспредел, то что тогда беспредел?

Репрессии пошли и в интернет. Десятки сайтов заблокированы по решению Мининформа. Одна из претензий — мол, «негативно характеризуют ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитируют деятельность государственных органов».

Интересно, в каком законе написано, что СМИ должны лишь петь осанну властям? Тем более что они в последние месяцы наломали столько дров.

Развернулась ожесточенная атака на популярнейший портал TUT.by, у него хотят отобрать статус СМИ.

Новым этапом преследования стали уголовные дела против журналистов. В частности, за решетку попали сотрудница портала TUT.by Катерина Борисевич, корреспонденты телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова.

Кроме них, как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), по уголовным делам проходят еще шесть журналистов, которые остаются на свободе. Всего же, по данным БАЖ, за время минувшей президентской кампании и после нее жертвами преследования стали 390 журналистов, из которых 77 прошли через административный арест.

С точки зрения здравого смысла очевидно, что как административка, так и уголовка в этих случаях шьются белыми нитками. Например, Борисевич в своей публикации всего лишь сообщила со ссылкой на врача, что в крови трагически погибшего защитника протестной символики Романа Бондаренко не было алкоголя, и это разошлось с версией властей.

Андреева же и Чульцова вели стрим со столичной «площади Перемен», когда там разгоняли манифестантов силовики. То есть эти телевизионщицы просто оказались в чувствительной для властей точке.

За что тут судить? Сотрудники СМИ всего лишь делали свою работу. Но уже прошедшие суды над журналистами показывают, что в сегодняшней экстремальной для правящей верхушки ситуации все доводы здравого смысла — как горох о стенку. Независимые журналисты стали для белорусской госсистемы опасными врагами, потому что дают картинку, которая не совпадает с пропагандистскими нарративами режима, желающего всем вправить мозги .

Так кто же лжет и разжигает вражду?

При этом обслуживающие власть медийщики еще и становятся в позу обличителей фейков, хотя им, наверное, стоит посмотреть на себя в зеркало.

Сегодня в государственной прессе в смысле профессиональных стандартов просто ад. Она и раньше не блистала их соблюдением, но сейчас там получили карт-бланш. На совещании 9 октября Лукашенко заявил, что «журналистика должна наконец перестать быть “памяркоўнай”, как это было у нас принято до нынешних времен», призвал действовать наступательно.

И государственные СМИ не стесняются: бесцеремонно передергивают факты, замалчивают невыгодную правду, разжигают ненависть к оппонентам режима, изображая их отбросами общества, экстремистами, фашистами. Это в государственной прессе (которую участники съезда БСЖ гордо относят к «классическим медиа») уличные акции освещаются в стиле «доблестный ОМОН очистил город от откровенной мрази».

И, конечно же, участники этого съезда, сетуя на буллинг и прочий дискофорт, в упор не заметили, что журналисты негосударственных СМИ преследуются лишь за то, что делают свою работу в горячих точках внутрибелорусского кризиса.

Блокировка сайтов оказалась неэффективной

Даже на войне не принято стрелять в журналистов. А вот у нас жилетка с крупной надписью «Пресса» становится мишенью, ориентиром для силовиков, кого вязать и паковать прежде всего.

В итоге нет смысла надевать эти жилетки, нет толку от журналистских корочек. Госсистема сама выдавливает прессу с правового поля.

К слову, сама власть, вырубая профессиональных журналистов, внося в стоп-лист сайты профессиональных медиа, толкает публику читать телеграм-каналы, которые этой власти так не нравятся.

Да и независимые СМИ все активнее осваивают эти платформы. Государственная пресса проигрывает здесь конкуренцию.

25 ноября случилось и положительное для независимых СМИ событие: Мининформ разблокировал сайт nn.by, который был недоступен почти три месяца.

В принципе, этот широкий жест мало что меняет. Блокировка оказалась неэффективной. Знаменитый медийный бренд «Наша ніва» хорошо раскрутился на сайте-зеркале, резко расширил свою аудиторию в телеграме.

То же можно сказать о других медиа, сайты которых были массово заблокированы вскоре после выборов 9 августа. Они адаптировались к новым условиям и не утратили связи с аудиторией.

Во времена застойной авторитарной стабильности было много схоластических дискуссий: а есть ли в Беларуси независимая журналистика? Политический кризис стал моментом истины. Журналисты независимых изданий показали себя настоящими профессионалами и героями.

Без перемен в стране не будет и свободы СМИ

По большому счету, власти проморгали интернет, проморгали новые медиа. Власти не могут успешно конкурировать на этом поле со своими оппонентами. Поэтому, не мудрствуя лукаво, берут в руки дубину.

При этом ни на требования БАЖ , ни на осуждающие заявления зарубежных политиков, международных организаций белорусский режим не склонен обращать внимания.

Во-первых, он уже и так давно заработал репутацию врага прессы, врага интернета. Тут терять нечего. Во-вторых, рулит политическая целесообразность. Всё, что по мнению важных шишек дестабилизирует систему, сейчас выжигается каленым железом. У режима, если исходить из интересов его политического выживания, нет иного выхода, кроме как удушать независимые СМИ.

Да, если властям удастся на какое-то время подавить протесты , как бы устаканить ситуацию, то возможны отдельные «великодушные» жесты типа разблокировки еще ряда сайтов.

Но по большому счету при правлении Лукашенко настоящей стабильности уже не будет , возврат страны в ситуацию «как до выборов» нереален. Это означает, что власти всегда будут чувствовать опасность и не снимут петлю репрессий с горла независимой белорусской прессы.

Что ей способно помочь? Безусловно, важны международная солидарность и поддержка. Все же поле для маневра у правящей верхушки сужается, и на каком-то этапе ей придется лавировать, идти хотя бы на небольшие уступки внешнему давлению.

Но главный ресурс поддержки — это политическая воля самих белорусов. Если аудитория независимых СМИ будет расти, то им будет легче даже сейчас. Стратегическая же перспектива для них лежит в плоскости кардинальных политических перемен в стране.

В демократической Беларуси свобода СМИ будет защищена законом и нормально работающими институтами. При нормальном медийном рынке убогие пропагандистские издания, сидящие ныне на бюджетных дотациях, вымрут как динозавры.

Однако до этого путь неблизкий. И сегодня независимая пресса продолжает вести репортажи с петлей на шее.