В лесах Осиповичского района обитает вторая по численности популяция зубров в Беларуси

Осиповичский район – сегодня единственное место вольного обитания зубров на Могилевщине. Первых 15 особей этих могучих животных, внесенных в Красную книгу Беларуси, сюда завезли в 1997 году.













Нынешняя популяция насчитывает свыше 450 особей, которые разделились на 2-3 больших стада. Ареал обитания местных зубров – свыше 60 тысяч гектаров, что составляет больше половины площади района. В здешних лесах зубры чувствуют себя комфортно. Стоит отметить, что осиповичская популяция по численности занимает второе место после беловежской.

Фото: инстаграм Димида Важника.