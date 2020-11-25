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В лесах Осиповичского района обитает вторая по численности популяция зубров в Беларуси

26.11.2020 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Осиповичский район – сегодня единственное место вольного обитания зубров на Могилевщине. Первых 15 особей этих могучих животных, внесенных в Красную книгу Беларуси, сюда завезли в 1997 году.

 

В лесах Осиповичского района обитает вторая по численности популяция зубров в Беларуси

 

В лесах Осиповичского района обитает вторая по численности популяция зубров в Беларуси
 

В лесах Осиповичского района обитает вторая по численности популяция зубров в Беларуси

 

Нынешняя популяция насчитывает свыше 450 особей, которые разделились на 2-3 больших стада. Ареал обитания местных зубров – свыше 60 тысяч гектаров, что составляет больше половины площади района. В здешних лесах зубры чувствуют себя комфортно. Стоит отметить, что осиповичская популяция по численности занимает второе место после беловежской.

Фото: инстаграм Димида Важника.

 

 
 
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Осиповичский район – сегодня единственное место вольного обитания зубров на Могилевщине. Первых 15 особей этих могучих животных, внесенных в Красную книгу...
 
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