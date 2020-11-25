Черная пятница на AliExpress: тысячи товаров и скидки до 70%

23 ноября на AliExpress стартовала Черная пятница. Сниженные до 70% цены на тысячи товаров, промокоды и купоны на дополнительные скидки — все это ожидает покупателей вплоть до 27 ноября.

В большой распродаже в честь Черной пятницы участвуют товары во всех категориях — от женской, мужской и детской одежды до электроники, бытовой техники и инструментов, авто- и мотоаксессуаров и многого другого. Скидки на одежду, нижнее белье, игрушки и товары для хобби достигают 70%, на компьютеры и товары для офиса — 60%, на бытовую технику — 50%.

Активными участниками Черной пятницы на AliExpress стали продавцы новогодних подарков, товаров и украшений для дома. В этой категории цены снижены до 60%, так что большая распродажа станет отличным поводом запастись всем необходимым к Новому году и заблаговременно позаботиться о приятных сюрпризах для близких.

Все покупатели из Беларуси могут получить дополнительную выгоду, воспользовавшись скидочными купонами и кодами от сотен различных магазинов: скидки по ним суммируются со скидками в рамках Черной пятницы.

Всю информацию о Черной пятнице на AliExpress можно получить на главной странице события, а список доступных купонов — по ссылке .

Подобные события на AliExpress пользуются популярностью у белорусов: так, за три дня недавней глобальной распродажи 11-13 ноября покупатели из нашей страны приобрели на площадке более 1 000 000 товаров. Активнее всего жители Беларуси пользовались возможностью купить фитнес-браслеты (в частности, Xiaomi Mi Band 5), смартфоны (например, актуальную новинку POCO X3 от Xiaomi), роботы-пылесосы (в лидеры вырвался Roborock S5 Max) и другую технику — от беспроводных наушников и внешних аккумуляторов до телевизионных приставок и даже электроинструментов.