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В Беларуси на полгода продлены сроки действия справок и разрешений
Источник материала: АФН
В Беларуси на полгода продлевается срок действия справок юридических и физических лиц, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года.
Соответствующий указ №442 был подписан 25 ноября.
«Например, если срок действия разрешения истекает 1 декабря 2020 года, то он продлевается автоматически до 1 июня 2021 года», - говорится в официальном комментарии к документу.
Ранее, указом 172 от 19 мая 2020 года разрешения и иные документы, срок действия которых истек с 30 апреля по 31 июля 2020 года, автоматически продлевались на 3 месяца.
Решение принято в связи со сложной эпидемической ситуацией.
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В Беларуси на полгода продлевается срок действия справок юридических и физических лиц, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года.
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