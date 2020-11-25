В Беларуси на полгода продлены сроки действия справок и разрешений

Источник материала: АФН

В Беларуси на полгода продлевается срок действия справок юридических и физических лиц, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года.

Соответствующий указ №442 был подписан 25 ноября.

«Например, если срок действия разрешения истекает 1 декабря 2020 года, то он продлевается автоматически до 1 июня 2021 года», - говорится в официальном комментарии к документу.

Ранее, указом 172 от 19 мая 2020 года разрешения и иные документы, срок действия которых истек с 30 апреля по 31 июля 2020 года, автоматически продлевались на 3 месяца.

Решение принято в связи со сложной эпидемической ситуацией.