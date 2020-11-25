Власти Беларуси рассказали свою версию истории о врачебной тайне Романа Бондаренко

Источник материала: АФН

Генпрокуратуре Беларуси и иным силовым ведомствам потребовалось много дней, чтобы придумать, как попытаться выкрутиться из ситуации с отсутствием алкоголя в крови погибшего Романа Бондаренко.

Версию событий сегодня озвучил замгенпрокурора Геннадий Дыско.

«Внесу ясность, что опубликованные в сети Интернет копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко, оформленные в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента. В частности, каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствует результат исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи», - цитирует Дыско пресс-служба Генпрокуратуры.

«По результатам судебной химической экспертизы, в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь. Ни для кого не секрет, что эксперт несет ответственность, вплоть до уголовной, за достоверность своих исследований», - утверждает он.

По его словам, врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, «поддавшись уговорам [журналиста Екатерины] Борисевич, представил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно: сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и другие данные».

«При этом Борисевич не стала обращаться за информацией к официальным органам и организациям, а склонила врача к разглашению врачебной тайны. Такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан к официальной информации и в целом – к правоохранительным органам и органам государственной власти», - также сказал замгенпрокурора.

Имеет ли смысл напоминать о том, что помимо tut.by в тот же подтверждения об отсутствии алкоголя в крови Бондаренко опубликовали еще несколько телеграм-каналов? На днях, Наша Нива опубликовала документы, предоставленные родителями Романа Бондаренко, в которых также сказано «0%».

Впрочем, генпрокуратуру эти факты не смущают. Такие у нас правила.

Замгенпрокурора также объяснил, почему Екатерина Борисевич оказалась за решеткой: «решением Министерства информации приостановлена деятельность TUT.BY в качестве средства массовой информации».

«Соответственно Борисевич на момент совершения противоправных действий не обладала статусом журналиста СМИ с вытекающими отсюда правами и обязанностями», - заключил замгенпрокурора.

На видео врач Артем Сорокин неубедительно убеждает, что его никто не побуждал к записи видео… Иногда, белорусским властям удается состряпать убедительную пост-правду, но это не тот случай.