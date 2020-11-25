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МОК рассматривает возможность наложения санкций на НОК Беларуси

26.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный олимпийский комитет может наложить санкции на Национальный олимпийский комитет Беларуси из-за политических разногласий между рядом спортсменов и властями страны

Пишет interfax.by со ссылкой на пресс-службу МОК.

"Ввиду растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси, исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

"7 октября исполком МОК принял решение усилить расследование соблюдения НОК Олимпийской хартии. Ситуация обсуждалась на заседаниях исполкома 23 октября и 11 ноября. МОК выразил серьезную озабоченность по поводу общей ситуации в спортивном сообществе Беларуси", - отмечается там же.

Ранее ряд белорусских спортсменов выразили свои претензии президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко.
 
 
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Международный олимпийский комитет может наложить санкции на Национальный олимпийский комитет Беларуси из-за политических разногласий между рядом спортсменов и...
 
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