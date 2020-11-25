Автомобили на водородном топливе хотят выпускать в Калининграде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Холдинг "Автотор" намерен организовать в Калининградской области производство автомобилей на водородном топливе, об этом сообщил основатель компании Владимир Щербаков.

"Мы также думаем о производстве водородного автомобиля - на водородном топливе. Именно для этого создаем мощную научно-исследовательскую и конструкторскую базу, чтобы с помощью наших партнеров создать здесь производство", - заявил Щербаков на открытии музея предприятия.

Ранее он рассказал о том, что "Автотор" начал подготовку к производству электротранспорта, композитных материалов, а также оборудования для хранения электроэнергии.

"Выход в цифровую экономику меняет все и, прежде всего, требует большого роста интеллекта любого производства, что мы и собираемся делать и, прежде всего, рассчитываем на калининградцев", - уточнил Щербаков.

Предприятие "Автотор" было основано в 1994 году в Калининграде. Здесь впервые в России началась сборка автомобилей иностранных брендов. Сейчас "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превышает 2,2 миллиона автомобилей.

Читайте также: