Густой туман окутал Босфорский мост - кадры с высоты

Источник материала: Sputnik Беларусь

Густой туман окутал знаменитый Босфорский мост в Стамбуле. На кадрах с дрона запечатлено завораживающее видео - вид на достопримечательность закрывается ранним утренним туманом.

Туман - нередкое явление над проливом Босфор, он отрицательно сказывается на морских перевозках, особенно для крупнотоннажных судов, перевозящих нефть и другие опасные грузы.

Босфорский мост, официально известный как Мост мучеников 15 июля, пересекает пролив Босфор и соединяет Европу и Азию.