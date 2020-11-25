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Густой туман окутал Босфорский мост - кадры с высоты

26.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Густой туман окутал знаменитый Босфорский мост в Стамбуле. На кадрах с дрона запечатлено завораживающее видео - вид на достопримечательность закрывается ранним утренним туманом.

Туман - нередкое явление над проливом Босфор, он отрицательно сказывается на морских перевозках, особенно для крупнотоннажных судов, перевозящих нефть и другие опасные грузы.

Босфорский мост, официально известный как Мост мучеников 15 июля, пересекает пролив Босфор и соединяет Европу и Азию.

 
 
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Туман полностью скрыл обзор на подвесной Мост мучеников15 июля. Смотрите на видео завораживающие кадры с дрона.
 
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