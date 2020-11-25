Зачем Трамп грозит санкциями Минобороны России, Роскосмосу и Росатому?

Источник материала: Sputnik Беларусь

В санкционный список могут внести более 20 российских организаций, включая предприятия "Роскосмоса" и "Росатома". Ранее ни одно из предприятий атомной отрасли не попадало под американские санкции. То же касается и космической сферы.

Дело в том, что такие меры связаны с ограничениями, которые администрация Трампа намерена ввести против китайских компаний, которые в свою очередь сотрудничают с военными. Из черновой версии проекта, с которой удалось ознакомиться РИА Новости, следует, что эти ограничения могут коснуться и российских предприятий.

Россия и Китай давно сотрудничают в атомной и космической отраслях. При участии РФ в Китае были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Будут построены еще четыре энергоблока на двух станциях. Российские специалисты помогут построить в Поднебесной и реактор на быстрых нейтронах CFR-600.

Государства сотрудничают и в лунной программе, а также разработках космической техники, производстве ракетных двигателей и в области пилотируемых программ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о достижениях Китая по исследованию Марса, поприветствовал успехи "нашего союзника, наших китайских товарищей" и отметил, что для сотрудничества еще есть широкий потенциал.

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