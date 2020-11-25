Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за тумана на четверг, 26 ноября, сообщили в Белгидромете.

В четверг в Беларуси будет облачно, иногда – с прояснениями, существенных осадков на большей части территории страны не ожидается.

В столице обещают облачную с прояснениями погоду, ночью пройдет дождь небольшой, днем без существенных осадков, воздух прогреется до +2...+4°C. Довольно ветрено: скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду.

Теплее всего будет на северо-востоке страны – в Витебске и Могилеве, где столбики термометров поднимутся до +4..+6°C. В Гомеле воздух прогреется до +3...+5°C, в Бресте температура воздуха днем составит +1..+3°C, а прохладнее всего в четверг будет в Гомеле, где ожидается 0...+2°C.

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