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На броневике по Бресту: как Марадона приезжал в Беларусь - видео
26.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Марадона совсем недавно отметил свое 60-летие, а незадолго до своего дня рождения
Более двух лет назад, летом 2018-го года Марадона впервые посетил Беларусь – он
© AFP 2020 / DESHAKALYAN CHOWDHURY
Его встречали журналисты, представители городских властей и команды "Динамо". А на самом стадионе собрались фанаты не только из Беларуси, но также из Польши и Швеции. Почти все билеты на матч были проданы.
Стоит отметить, что брестская команда нового руководителя не порадовала: поединок закончился со счетом 1:3 в пользу "Шахтера".
После визита Марадона сделал ряд заявлений, в частности – относительно изменений в составе игроков и о том, что готов вложиться в проект. Вскоре, однако, мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа"
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Легендарный футболист Диего Марадона скончался сегодня в возрасте 60 лет. Смотрите на видео, как всемирно известный аргентинец приезжал в Беларусь.
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