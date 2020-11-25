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На броневике по Бресту: как Марадона приезжал в Беларусь - видео

26.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Марадона совсем недавно отметил свое 60-летие, а незадолго до своего дня рождения перенес операцию по удалению гематомы мозга. Власти Аргентины объявили трехдневный траур по всей стране в связи со смертью футболиста.

Более двух лет назад, летом 2018-го года Марадона впервые посетил Беларусь – он стал президентом клуба "Динамо-Брест". Контракт с ним был заключен на три года. Город шумно встречал легенду футбола – сам же Марадона приехал на матч своих подопечных на машине, похожей на броневик.

© AFP 2020 / DESHAKALYAN CHOWDHURY
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Его встречали журналисты, представители городских властей и команды "Динамо". А на самом стадионе собрались фанаты не только из Беларуси, но также из Польши и Швеции. Почти все билеты на матч были проданы.

Стоит отметить, что брестская команда нового руководителя не порадовала: поединок закончился со счетом 1:3 в пользу "Шахтера".

После визита Марадона сделал ряд заявлений, в частности – относительно изменений в составе игроков и о том, что готов вложиться в проект. Вскоре, однако, мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа" объявил о назначении Диего Марадоны новым техническим директором команды. Больше в Брест легендарный аргентинец не приезжал.

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Теги: Брест
 
 
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Легендарный футболист Диего Марадона скончался сегодня в возрасте 60 лет. Смотрите на видео, как всемирно известный аргентинец приезжал в Беларусь.
 
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