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Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? «Коммунарка» готовится к новогодним праздникам

26.11.2020 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Любимые с детства праздники все ближе. Миллионы сладких подарков уже готовят белорусские кондитеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? И что требуется для производства шоколадных чудес? Вероника Кудринецкая отправилась на вкусную экскурсию.

Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? «Коммунарка» готовится к новогодним праздникам

Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? «Коммунарка» готовится к новогодним праздникам

Все будет в шоколаде. Белый металлический бык, символ будущего года – большой лакомка. Так что без десертов на новогоднем столе не обойтись. Чтобы съесть одну конфету, нужна буквально одна секунда. А вот чтобы сделать – приблизительно 18 часов. Тонны какао, карамели, молока и сахара в круглосуточном режиме курсируют по цехам кондитерской фабрики, чтобы порадовать сладкоежек. Более миллиона сладких подарков к предстоящим праздникам выпустит крупнейшая кондитерская фабрика страны.

Картину можно повесить на стену, а можно и съесть. Посмотрите, какие шедевры делают из шоколада

Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? «Коммунарка» готовится к новогодним праздникам

Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы СОАО «Коммунарка»:
На сегодняшний момент у нас сформировано уже почти 900 тысяч новогодних подарков. То есть мы уже подходим к окончанию, к формированию наших новогодних подарков. У нас в ближайшее время будут формироваться большие тяжеловесные подарки по 2-3 килограмма. Мы пытаемся быть всегда в тренде и предлагать как картонную упаковку, деревянную, мягкую – выполнять все, что хотят наши покупатели.

Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? «Коммунарка» готовится к новогодним праздникам

Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? «Коммунарка» готовится к новогодним праздникам

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Уже много лет производство на фабрике осуществляется с помощью современной техники. Меняются технологии. Неизменным остается стандарт качества и, конечно, знакомый вкус детства.

Люди в материале: Вероника Кудринецкая, Татьяна Пармон

 
 
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Новости Беларуси. Любимые с детства праздники все ближе. Миллионы сладких подарков уже готовят белорусские кондитеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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