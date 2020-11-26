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Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? «Коммунарка» готовится к новогодним праздникам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любимые с детства праздники все ближе. Миллионы сладких подарков уже готовят белорусские кондитеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все будет в шоколаде. Белый металлический бык, символ будущего года – большой лакомка. Так что без десертов на новогоднем столе не обойтись. Чтобы съесть одну конфету, нужна буквально одна секунда. А вот чтобы сделать – приблизительно 18 часов. Тонны какао, карамели, молока и сахара в круглосуточном режиме курсируют по цехам кондитерской фабрики, чтобы порадовать сладкоежек. Более миллиона сладких подарков к предстоящим праздникам выпустит крупнейшая кондитерская фабрика страны.
Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы СОАО «Коммунарка»:
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
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Новости Беларуси. Любимые с детства праздники все ближе. Миллионы сладких подарков уже готовят белорусские кондитеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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