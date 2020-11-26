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«Боруссия» М разгромила «Шахтер», «Реал» был сильнее «Интера»

26.11.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восемью матчами завершился 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов. В главном матче «Интер» принимал мадридский «Реал». Кроме того, испанский «Атлетико» играл дома с московским «Локомотивом», а донецкий «Шахтер» — на выезде с менхенгладбахской «Боруссией».


Фото: Reuters

Матч «Шахтера» завершился одним из первых. Украинская команда ничего не смогла показать в игре с немецкой и разгромно проиграла 0:4, причем три мяча были забиты в первом тайме.

«Реал» смог победить в непростом гостевом поединке с «Интером». Причем не без помощи этой команды. Сначала гости заработали пенальти, который на 7-й минуте реализовал Азар, затем, получив две подряд желтые карточки за неспортивное поведение, на 33-й минуте был удален Видаль, а на 59-й минуте гол в свои ворота забил Хакими. Итоговый счет — 2:0 в пользу «Реала».

Непростая игра выдалась у московского «Локомотива» — на данный момент единственной российской команды, которая имеет шансы выйти в плей-офф. Клуб играл в гостях с мадридским «Атлетико». Инициативой весь матч владели хозяева, но они так и не смогли одержать победу. Единственный мяч был забит на 68-й минуте Коке, однако с помощью VAR он был отменен (офсайд). Итоговый счет — 0:0.

Результаты остальных матчей:

«Олимпиакос» — «Манчестер Сити» — 0:1;
«Аякс» — «Мидтьюлланн» — 3:1;
«Бавария» — «Зальцбург» — 3:1;
«Ливерпуль» — «Аталанта» — 0:2;
«Марсель» — «Порту» — 0:2.

 
 
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Завершился 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов.
 
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