Источник материала: UDF





"Марш" против блокировки интернета

Офлайн-карта из приложения "Марш"

Магазинный протест белорусов

Вебсайт разработчиков приложения "Крама"

В протесте главное не технологии, а люди

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так IT-протест: как технологии помогают белорусам противостоять Лукашенко За три месяца протестов в Беларуси возникли новые технологические сервисы, которые помогают белорусам координировать свои действия без интернета - а также...

Еще до выборов в Беларуси была создана платформа "Голос" - ее создатели просили белорусов прийти на выборы и отправить фотографию своего избирательного бюллетеня. Таким образом был организован альтернативный подсчет голосов, и белорусская оппозиция смогла утверждать о наличии фальсификаций на президентских выборах. Но "Голос" – далеко не единственное ноу-хау, которое в Беларуси придумали за три месяца протестов.Первые три дня протестов в августе 2020 года запомнились белорусам почти тотальным отключением интернета. Тогда более 1,7 млн жителей страны установили приложение Psiphon - VPN сервис для обхода блокировок, хотя поздним вечером, во время активной фазы протестов 9-11 августа, даже это приложение не помогало. 12 августа интернет в Беларуси "включили", но белорусские власти до сих пор продолжают использовать блокировку как меру противодействия протестам. Каждое воскресенье, когда в стране проходят уже традиционные марши, операторы связи сообщают об отключении мобильного интернета.Чтобы помочь протестующим координировать свои действия, энтузиасты разработали приложение "Марш" - специальную офлайн-карту, на которой схематично обозначена важная для демонстрантов информация: нахождение силовиков, спецтехники, протестной колонны и мест задержаний. Карта работает без интернета, обновляется через смс-сообщения, а также рассылает информацию другим находящимся рядом пользователям через технологию bluetooth.Минчанин Никита рассказывает, что на одном из маршей это приложение помогло ему спастись от силовиков: "Во время разгона я прятался в подъезде и по приложению следил, когда уйдут силовики, и только тогда успешно вышел". Похожий опыт использования и у другого демонстранта: "Для iOS не работает обновления по смс, но если ты находишься в толпе, приложение обновляется через bluetooth. В условиях отсутствия интернета удобнее открыть карту и понять, что происходит, чем звонить кому-то и спрашивать", - рассказывает Сергей.Создатели приложения подчеркивают, что на карте лишь собирают публичную информацию и не координируют движение сами. "Приложением воспользовалось более 12 тысяч человек, но мы его почти не рекламировали, и многие о нас еще не знают", - делятся с DW статистикой разработчики.Разработки белорусских айтишников позволяют белорусам протестовать не только на улицах, но и в магазинах. Приложение "Крама" (в переводе с белорусского "магазин". - Ред.) на основании штрих-кода советует протестующим, какие товары покупать можно, а какие следует бойкотировать, так как их производители финансируют режим Лукашенко или нарушают права работников на забастовку.Основатель приложения Сергей Кострома рассказывает DW, что приложение установлено примерно у 160 тысяч пользователей, которые проверили уже чуть более 760 тысяч товаров. Внести ту или иную компанию в бойкотируемые просят сами пользователи, которые описывают давление на работников или предоставляют документы о нарушениях."Вначале пользовался постоянно, чтобы побаловаться, но довольно быстро все становится понятно, и я запомнил, какое предприятие поддерживает режим, а какое нет", - рассказывает пользователь приложения Алесь Гончаренок. Говоря об экономическом бойкоте, он отмечает, что у общества не остается других способов бороться против режима - "а значит мой долг делать это"."Белорусы готовы к бойкоту производителей, поскольку видят циничность поведения руководства этих предприятий либо прямую заинтересованность владельцев в происходящем попрании правовых рамок", - считает Кострома. Также создатель считает, что "Крама" позволяет послать ясный сигнал владельцам или руководству компаний, что поддерживать репрессии или молчать невыгодно.Новые технологические сервисы возникают в Беларуси в ответ на потребности протестующего населения. Так как за три месяца было задержано около 30 тысяч человек, в стране возникло несколько сайтов для поиска задержанных. Родственники могут получить информацию в чат-боте правозащитного центра "Весна" в Telegram, а также на специальном сайте, созданном волонтерами, который по фамилии выдает всю известную информацию о задержанном. Кроме того, протестующие нуждаются в главном символе протеста - бело-красно-белом флаге, который можно легко заказать через чат-бот "Наш сцяг".Впрочем, технологии, помогающие протесту, независимый IT-эксперт, автор каналаСергей Лавриненко не считает уникальным белорусским опытом и называет типичным для нынешнего века. Эффективность технологий, по словам эксперта, "прямо пропорционально количеству людей, которые ими пользуются. Приложения вроде "Марша" хорошо помогают, только когда ими пользуется много людей", - говорит Лавриненко.При этом, отмечает эксперт, у протестующих нет монополии на технологии, и власти пытаются им противодействовать (например, платформа "Голос" в Беларуси заблокирована. - Ред.). "В любом случае нужно понимать, что технологии - лишь инструмент. Протест - это реальные люди, и именно они будут определяющим фактором", - подчеркивает Лавриненко.