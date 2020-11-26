Источник материала: UDF





«Любое понуждение со стороны должностных лиц местных и государственных органов управления, попытки обязать руководителя организации создать среди подчиненных ему работников профсоюзную организацию расценивается МОТ как нарушение Конвенций 87 и 98 и могут быть поводом к рассмотрению таких нарушений в комиссиях МОТ», – говорится там.



«Хочешь быть членом профсоюза – будь, не хочешь – пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию», – добавил Лукашенко, встречаясь с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.



«Если только до конца года частное предприятие не создаст по вашему требованию профсоюзную организацию, это частное предприятие будет ликвидировано», – сказал Лукашенко.



«И меня настораживает тот факт, когда Александр Лукашенко говорит, что нужно создать профсоюзную организацию, причем в обязательном порядке, а иначе будет ликвидация, – сказала она. – Хотя это нарушение всех норм и правил, как международных, так и нашего законодательства. И это просто невозможно сделать. Ведь для того, чтобы создать профсоюзную организацию, нужно иметь минимум 10 добровольцев, которые готовы ее создавать».



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БСПН: директор не в праве создавать профсоюзную организацию, а за ее отсутствие фирму нельзя закрыть Органы власти и профсоюзы понуждают директоров частных фирм лично заняться созданием профсоюзных организаций среди подчиненных работников. Об этом сообщил...

В этой связи БСПН дает некоторые разъяснения со ссылкой на нормы права, сообщает пресс-служба союза.Согласно нормам Международной организации труда (МОТ), в частности Конвенциям №87 и 98, ратифицированным Республикой Беларусь, создание первичной профсоюзной организации является свободным решением трудового коллектива предприятия, органы государственной власти должны воздерживаться от всякого ограничения данного права, а наниматели от попыток контролировать профсоюзные организации, сообщается на сайте бизнес-союза.В БПСН обращают внимание, что согласно ст.355 Трудового кодекса Республики Беларусь, руководитель организации является представителем интересов нанимателя, а не работников. Следовательно, директор не вправе заниматься созданием профсоюзной организации от имени работников и быть ее членом.В соответствии с декретом от 26.02.1999 № 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений» для создания на предприятии профсоюза требуется не менее 10 работников. При этом в стране огромное количество малых предприятий со среднесписочной численностью работников ниже указанного лимита. Создание первичных профсоюзных организаций там невозможно априори.Также бизне-союз напоминает, декрет от 16.01.2009 №1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» не содержит такого основания для ликвидации предприятия, как отсутствие на нем профсоюзной организации.Напомним, Александр Лукашенко 10 ноября заявил, что до конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях Беларуси.Между тем, как отметила на Всемирной неделе предпринимательства директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич, 88% субъектов малого бизнеса в Беларуси – это организации, где количество работников составляет 4-5 человек.Жанна Тарасевич подчеркнула, что в стране с каждым разом продолжает увеличиваться уровень государственного регулирования бизнеса. Это в свою очередь отрицательно влияет на инвестиционный климат в стране.