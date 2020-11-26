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Ильхам Алиев. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алиев назвал Армению террористическим государством Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению террористическим государством.

«Против нас совершался экологический террор. Армения — террористическое государство, у этого террора есть много признаков. Разрушение наших исторических памятников, геноцид против гражданского населения, вырубка наших лесов, изменение русла наших рек и другие признаки», — заявил он.По его словам, в Кельбаджарском районе есть большие лесные территории. «Коварный враг вырубил, разграбил, продал эти леса. Посмотрите, какими грязными делами они занимаются в последние дни: поджигают леса, чтобы создать экологическую трагедию, катастрофу», — утверждает Алиев.Он также обвинил армянскую сторону в поджоге школ и убийстве домашнего скота. «Посмотрите, с кем, с какими дикарями мы были лицом к лицу! Я говорю еще раз и буду говорить каждый раз: наша победа была одержана не только над армянским государством, мы уничтожили армянский фашизм», — заявил президент Азербайджана.25 ноября азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район согласно трехстороннему заявлению о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Всего по условиям документа до 1 декабря под контроль Баку должны быть переданы три района.