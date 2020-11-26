﻿ Студент в Минске выявил и задержал нетрезвого угонщика авто. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студент в Минске выявил и задержал нетрезвого угонщика авто

26.11.2020 06:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Студент в Минске выявил и задержал нетрезвого угонщика авто

История, сюжет которой ничуть не уступает детективу. В Минске угнали легковой автомобиль. Вокруг него все и завертелось. Скажем сразу – никто не пострадал, злоумышленника нашли. И сделал это обычный студент. Всё остальное, пожалуй, обычным делом назвать сложно.

Повернул через две сплошные и чуть не врезался в бордюр. Потом заглох и начал заводить автомобиль на передаче. Завел и впритирку к припаркованным машинам поехал на проезжую часть. Петляя и не останавливаясь на «лежачих полицейских». Парень поехал за ним.

Кирилл, студент: «Было неадекватное вождение, и на светофоре – как раз красный – я заметил искры из-под задних колес. Подъехал к нему, попросил опустить окно, предупредил насчет ручника, я спросил, пьяный ли он, он ответил сначала, что нет». 

Но по ответу было понятно, что да! В итоге водитель признался, что выпил. Кирилл тут же сказал: «паркуй машину». По доброте душевной решил отвезти парня домой, дабы он ничего не натворил. Но тот уже натворил.  

Кирилл, студент: «Начал спрашивать, чья машина, были у меня подозрения, он сказал, что две недели как получил права, папа помог купить машину. Я решил поехать к Audi и посмотреть, может, там есть номер, "если машина мешает". Этот номер оказался, я позвонил, поднял человек. Так как я уже никому не верил, я ему долго морочил голову, чтобы он доказал, что это его машина. Это оказался владелец». 

Оказалось, машину угнали. Кирилл рванул обратно – к дому, где высадил нетрезвого водителя. Долго караулил в подъезде. Когда встретил – разговор был коротким.

Кирилл, студент: «Я ему сказал: даже не пытайся, потому что бесполезно – никуда из подъезда ты уже точно не денешься. Всё, стояли ждали наряд, потом поехали в РУВД».

Но это не все – в милиции выяснилось, что нетрезвому угонщику всего 14 лет, и он сбежал из детского дома. Мы попытались узнать, почему он это сделал, но объясняться подросток не стал. Когда выключили камеру, ответил на единственный вопрос – он понимал, что могли пострадать люди.  

Поступок внимательного студента в милиции, конечно же, заметили. И сделали предложение, от которого Кирилл не смог отказаться.

Максим Гамола, начальник Московского РУВД Минска«Очень приятно наградить молодого человека, который не прошел мимо и помог задержать человека, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Не каждый смог бы так сделать и поступить. Вдвойне приятно, что этот молодой человек высказал желание в дальнем служить в Московском РУВД».  

Предложили поработать «опером». И молодой человек уже написал заявление о приеме на службу. Учится на юриста (последний курс) и решил связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Почему бы не заняться поимкой преступников профессионально?

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История, сюжет которой ничуть не уступает детективу. В Минске угнали легковой автомобиль. Вокруг него все и завертелось. Скажем сразу – никто не пострадал,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два взгляда на насилие в политике. Убийство Бондаренко как лакмусовая бумажка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика