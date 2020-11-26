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Студент в Минске выявил и задержал нетрезвого угонщика авто
Источник материала: ОНТ
История, сюжет которой ничуть не уступает детективу. В Минске угнали легковой автомобиль. Вокруг него все и завертелось. Скажем сразу – никто не пострадал, злоумышленника нашли. И сделал это обычный студент. Всё остальное, пожалуй, обычным делом назвать сложно.
Повернул через две сплошные и чуть не врезался в бордюр. Потом заглох и начал заводить автомобиль на передаче. Завел и впритирку к припаркованным машинам поехал на проезжую часть. Петляя и не останавливаясь на «лежачих полицейских». Парень поехал за ним.
Но по ответу было понятно, что да! В итоге водитель признался, что выпил. Кирилл тут же сказал: «паркуй машину». По доброте душевной решил отвезти парня домой, дабы он ничего не натворил. Но тот уже натворил.
Оказалось, машину угнали. Кирилл рванул обратно – к дому, где высадил нетрезвого водителя. Долго караулил в подъезде. Когда встретил – разговор был коротким.
Но это не все – в милиции выяснилось, что нетрезвому угонщику всего 14 лет, и он сбежал из детского дома. Мы попытались узнать, почему он это сделал, но объясняться подросток не стал. Когда выключили камеру, ответил на единственный вопрос – он понимал, что могли пострадать люди.
Поступок внимательного студента в милиции, конечно же, заметили. И сделали предложение, от которого Кирилл не смог отказаться.
Предложили поработать «опером». И молодой человек уже написал заявление о приеме на службу. Учится на юриста (последний курс) и решил связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Почему бы не заняться поимкой преступников профессионально?
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История, сюжет которой ничуть не уступает детективу. В Минске угнали легковой автомобиль. Вокруг него все и завертелось. Скажем сразу – никто не пострадал,...
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