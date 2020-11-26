Студент в Минске выявил и задержал нетрезвого угонщика авто

Источник материала: ОНТ

История, сюжет которой ничуть не уступает детективу. В Минске угнали легковой автомобиль. Вокруг него все и завертелось. Скажем сразу – никто не пострадал, злоумышленника нашли. И сделал это обычный студент. Всё остальное, пожалуй, обычным делом назвать сложно.

Повернул через две сплошные и чуть не врезался в бордюр. Потом заглох и начал заводить автомобиль на передаче. Завел и впритирку к припаркованным машинам поехал на проезжую часть. Петляя и не останавливаясь на «лежачих полицейских». Парень поехал за ним.

Кирилл, студент: «Было неадекватное вождение, и на светофоре – как раз красный – я заметил искры из-под задних колес. Подъехал к нему, попросил опустить окно, предупредил насчет ручника, я спросил, пьяный ли он, он ответил сначала, что нет».

Но по ответу было понятно, что да! В итоге водитель признался, что выпил. Кирилл тут же сказал: «паркуй машину». По доброте душевной решил отвезти парня домой, дабы он ничего не натворил. Но тот уже натворил.

Кирилл, студент: «Начал спрашивать, чья машина, были у меня подозрения, он сказал, что две недели как получил права, папа помог купить машину. Я решил поехать к Audi и посмотреть, может, там есть номер, "если машина мешает". Этот номер оказался, я позвонил, поднял человек. Так как я уже никому не верил, я ему долго морочил голову, чтобы он доказал, что это его машина. Это оказался владелец».

Оказалось, машину угнали. Кирилл рванул обратно – к дому, где высадил нетрезвого водителя. Долго караулил в подъезде. Когда встретил – разговор был коротким.

Кирилл, студент: «Я ему сказал: даже не пытайся, потому что бесполезно – никуда из подъезда ты уже точно не денешься. Всё, стояли ждали наряд, потом поехали в РУВД».

Но это не все – в милиции выяснилось, что нетрезвому угонщику всего 14 лет, и он сбежал из детского дома. Мы попытались узнать, почему он это сделал, но объясняться подросток не стал. Когда выключили камеру, ответил на единственный вопрос – он понимал, что могли пострадать люди.

Поступок внимательного студента в милиции, конечно же, заметили. И сделали предложение, от которого Кирилл не смог отказаться.

Максим Гамола, начальник Московского РУВД Минска: «Очень приятно наградить молодого человека, который не прошел мимо и помог задержать человека, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Не каждый смог бы так сделать и поступить. Вдвойне приятно, что этот молодой человек высказал желание в дальнем служить в Московском РУВД».

Предложили поработать «опером». И молодой человек уже написал заявление о приеме на службу. Учится на юриста (последний курс) и решил связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Почему бы не заняться поимкой преступников профессионально?

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