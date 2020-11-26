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«Заработай на заначке»: первые победители рекламной игры от Белагропромбанка уже получили призы

26.11.2020 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Заработай на заначке»: первые победители рекламной игры от Белагропромбанка уже получили призы

Сберечь свои накопления – а еще и испытать удачу. Такую возможность предоставляет своим вкладчикам Белагропромбанк. Разыграны призы рекламной игры «Заработай на заначке!», и победителям уже вручили крупные призы. 


Хранить деньги в банке Павел привык и по традиции зашёл в Белагропромбанк, чтобы сделать очередной вклад. В удачу поверил так сильно, что через несколько дней отыскал все заначки, снова заглянул в отделение и открыл еще один – чтобы шансов было больше.  

До конца поверил, что выиграл 100 тысяч рублей, лишь когда получил сертификат и карту. Сбережения стали весьма солидными – можно решить важные семейные вопросы.

Павел Дубина, победитель рекламной игры: «Мы с супругой еще не решили, куда потратим эти деньги, но, скорее всего, это будет недвижимость».

Белагропромбанк позаботился, чтобы воспользоваться выигрышем было максимально комфортно. Карта – с особыми преимуществами. 

Наталья Яцкевич, директор Департамента развития розничных продуктов и цифровизации Белагропромбанка: «Это интересная карта, она единственная в Беларуси. Вы можете ею рассчитываться, как привыкли делать обычной картой: снимать наличные, платить коммунальные услуги, в интернете. При этом если вы не используете карту в течение месяца, остаток по счету начисляется 15% годовых. Так что это отличный способ заработать». 

Дмитрий Боровой, победитель рекламной игры: «Собирали денежки именно на автомобиль, а тут получилось, что и тачка, и заначка. Был в шоке! Ну очень приятно было!» 

А этот счастливчик уедет домой на новом стильном внедорожнике. Дмитрий открыл депозит, и уже через две недели выиграл автомобиль. Копить больше не придется, а отложенную сумму оставит на летний отдых. Остаётся только решить, кто в семье будет у руля! 

Наталья Яцкевич, директор Департамента развития розничных продуктов и цифровизации Белагропромбанка: «Продолжаем разыгрывать автомобили. Разыграем еще семь. А ближе к Новому году разыграем особо крупный приз. Который пока держим в секрете. Поэтому следите за нашими новостями. И не упустите свою удачу». 

Обещают: ценных призов будет очень много. Ведь каждую среду шанс не только на главные выигрыши, автомобили и сто тысяч рублей, но и 10 сумм по тысяче. Правильно припрятать заначку можно в любом отделении Белагропромбанка.

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Теги: Новости
 
 
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Сберечь свои накопления – а еще и испытать удачу. Такую возможность предоставляет своим вкладчикам Белагропромбанк. Разыграны призы рекламной игры «Заработай на...
 
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