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«Заработай на заначке»: первые победители рекламной игры от Белагропромбанка уже получили призы
Источник материала: ОНТ
Сберечь свои накопления – а еще и испытать удачу. Такую возможность предоставляет своим вкладчикам Белагропромбанк. Разыграны призы рекламной игры «Заработай на заначке!», и победителям уже вручили крупные призы.
Хранить деньги в банке Павел привык и по традиции зашёл в Белагропромбанк, чтобы сделать очередной вклад. В удачу поверил так сильно, что через несколько дней отыскал все заначки, снова заглянул в отделение и открыл еще один – чтобы шансов было больше.
До конца поверил, что выиграл 100 тысяч рублей, лишь когда получил сертификат и карту. Сбережения стали весьма солидными – можно решить важные семейные вопросы.
Белагропромбанк позаботился, чтобы воспользоваться выигрышем было максимально комфортно. Карта – с особыми преимуществами.
А этот счастливчик уедет домой на новом стильном внедорожнике. Дмитрий открыл депозит, и уже через две недели выиграл автомобиль. Копить больше не придется, а отложенную сумму оставит на летний отдых. Остаётся только решить, кто в семье будет у руля!
Обещают: ценных призов будет очень много. Ведь каждую среду шанс не только на главные выигрыши, автомобили и сто тысяч рублей, но и 10 сумм по тысяче. Правильно припрятать заначку можно в любом отделении Белагропромбанка.
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Сберечь свои накопления – а еще и испытать удачу. Такую возможность предоставляет своим вкладчикам Белагропромбанк. Разыграны призы рекламной игры «Заработай на...
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