Рецепт селедки под шубой от Сергея Жукова. Секрет в ароматном соусе

Источник материала: ОНТ

Музыкант Сергей Жуков и поделился с Teleprogramma.pro фирменным рецептом знаменитого салата. В нем акцент – на ароматном соусе, который, по мнению Сергея, делает блюдо особенным.

Ингредиенты рассчитаны на одну порцию.

Как готовить: картофель (40 г), свеклу (40 г) и морковь (40 г) отварить, очистить от кожуры. Натереть овощи на терке. Куриное яйцо (1 шт.) отварить. Сельдь (50 г) и яйцо нарезать кубиками.

Приготовить соус айоли. Очищенный чеснок (2 зубчика) растереть в ступке со щепоткой соли. Добавить желток одного яйца и мешать несколько минут. Влить 50 мл оливкового масла, 10 мл сока лимона, половину чайной ложки горчицы и все перемешать. Соус готов.

Выложить салат в посуду для сервировки: по очереди – картофель, сельдь, яйцо, морковь и свеклу. Между каждым из слоев выкладывать ореховый соус (всего понадобится 15 г) и соус айоли. Украсить перепелиным яйцом. Подавать с гренками. Приятного аппетита!



Предоставлено: teleprogramma.pro

Фото: личный архив героя публикации

Заглавное фото: maggi.ru

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