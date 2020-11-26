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В Академии управления начали проводить тренинги по ведению диалога с аудиторией

26.11.2020 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Академии управления начали проводить тренинги по ведению диалога с аудиторией

Опыт профессионалов сегодня особенно важен при защите информационного суверенитета. Отстаивать национальные интересы, аргументировано дискутировать и информировать о происходящем в стране должны уметь и руководители государственных органов. И для этого необходима подготовка.


В Академии управления при Президенте Беларуси организовали специальные тренинги, где практикующие журналисты делятся секретами, как вести диалог с аудиторией, грамотно реагировать на провокационные вопросы, эффективно оппонировать на острые темы. Сегодня такие навыки изучали, а главное – отрабатывали, специалисты Министерства по налогам и сборам. 

Подобную практику решено продолжить. Тем более, в стране продолжают работать диалоговые площадки, где эксперты и неравнодушные граждане обсуждают будущее Беларуси. В этом активно участвуют и сотрудники Академии управления. А такого рода тренинги помогают презентовать полезные инициативы широкой аудитории.

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Опыт профессионалов сегодня особенно важен при защите информационного суверенитета. Отстаивать национальные интересы, аргументировано дискутировать и...
 
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