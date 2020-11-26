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В Минздраве рассказали об обстоятельствах смерти студента Академии музыки

26.11.2020 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минздраве рассказали об обстоятельствах смерти студента Академии музыки

В Минздраве рассказали об обстоятельствах смерти студента 3-го курса Белорусской государственной академии музыки.

25 ноября в общежитии БНТУ скончался молодой человек. 

Очевидцы указали, что у молодого человека развился приступ эпилепсии. Устанавливаются точные причины. По факту смерти студента проводится проверка.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич отметил, что поражение центральной нервной системы возможно при COVID-19. Начиная от минимальных проявлений по типу депрессии, возможной энцефалопатии, вплоть до развития тяжелых поражений центральных отделов нервной системы – энцефалитов и менингоэнцефалитов. Профессор добавил, что данное поражение при COVID-19 относится к категории редких и сложно прогнозируемых, но, к сожалению, бывает преимущественно у молодых людей.

Фото: БЕЛТА


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В Минздраве рассказали об обстоятельствах смерти студента 3-го курса Белорусской государственной академии музыки. 25 ноября в общежитии БНТУ скончался молодой...
 
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