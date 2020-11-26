Регионы Беларуси призвали мировую общественность не бойкотировать ЧМ по хоккею в Минске

Источник материала: ОНТ

Белорусские регионы призывают мировую общественность не лишать болельщиков праздника большого хоккея и не бойкотировать чемпионат мира в Минске. Такова реакция на появившуюся недавно информацию о возможном переносе первенства в другое место. Сегодня в поддержку Белорусской федерации хоккея выступили в Гомеле. Общий посыл – не смешивать спорт и политику.

О таких, как Данила Овсянников, говорят: восходящая звезда. В хоккей пришел, как положено, в 6 лет и буквально сразу начал проявлять бомбардирские качества. Сегодня ему 17, и это будущее гомельского хоккея – основной нападающий юниорской команды. Уже через год его ждет первый профессиональный контракт.

Данила Овсянников, нападающий юниорской команды хоккейного клуба «Гомель»: «Хоккей – это как бы моя жизнь, меня папа привел, и я не вижу своей дальнейшей жизни без хоккея».

Тренировки – шесть раз в неделю. Борьба на каждом участке льда. И даже когда не все получается, недостаток техники компенсирует самоотдача. Успеха в этом виде спорта обычно добиваются самые смелые и выносливые. Без пяти минут профессионалы, многие уже завтра попробуют себя во взрослом хоккее. А пока есть уникальная возможность оценить его уровень во всей красе – в будущем мае Беларусь готовится принять чемпионат мира.

Но в Сети то и дело появляется противоречивая информация о возможном переносе турнира то в Канаду, то в Россию. Если допустить, что это, к примеру, из-за пандемии, то ещё понять можно: на кону безопасность болельщиков и спортсменов. Но речь ведь не о ней, Беларусь не входит в число лидеров по числу заражений и, по всем прогнозам, должна успешно преодолеть эпидсезон. Просто отдельные страны затеяли непонятную игру, которая не имеет ничего общего со спортом. К примеру, Латвия то и дело угрожает сорвать планы Международной федерации хоккея и использует будущий чемпионат мира как инструмент давления на Беларусь.

Сергей Стась, главный тренер хоккейного клуба «Гомель»: «Это не одного дня подготовка, на самом деле это большой труд, это затраты, и вот так вот взять, проделать работу и в одночасье все это потерять, на мой взгляд, это будет неправильно».

В Минске уже неоднократно давали понять: призывы к бойкоту несостоятельны. Во-первых, это грубое нарушение всех регламентов. Во-вторых, спорт, как известно, вне политики. При этом весомых аргументов, кроме заявлений, недоброжелатели не приводят. Одни ультиматумы. А это ответ. Письмо-обращение от спортивной общественности Гомеля к Владиславу Третьяку с просьбой поддержать Беларусь на предстоящей встрече с главой Международной федерации хоккея.

После отмены из-за пандемии чемпионата мира-2020 в Швейцарии многие в ожидании нового первенства планеты. Минск и Рига получили право организовать турнир на конгрессе Международной федерации хоккея еще в 2017 году. Причем именно в столице Беларуси должны пройти решающие матчи – полуфиналы, матч за третье место и финал.

У Беларуси богатый опыт проведения мировых форумов. Весной 2014-го игры в Минске посетили свыше 650 тысяч человек – и это рекорд хоккейных чемпионатов мира. 2021-й может стать ещё одним большим спортивным праздником для миллионов болельщиков. По крайней мере, в это верят юные любители хоккея из Гомеля, которые с нетерпением ждут, когда откроется продажа билетов. В то время как на ледовой арене устойчивый минус, мечта побывать на главном турнире планеты по-настоящему согревает.

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