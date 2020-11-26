Узорчатый с клубникой и орехами: белорусские шоколатье приготовили подарки к Новому году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миллион сладких подарков выпустят белорусские кондитеры к Новому году. Конвейеры работают в три смены и без выходных. Какие сюрпризы готовят покупателям , узнавала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

На создание зимнего пейзажа уходит целый день. Вместо кисти – кондитерский мешок, вместо красок – белый, молочный и темный шоколад. Работать с ним надо быстро, пока он разогрет до 30 градусов. Если остынет, то наносить мазки уже не получится.

«Путем наслоения появляется объем 3D. Это всегда вкусно. Шоколад узорчатый. Мне отзывы приятны, что люди не забывают. Дети вообще в восторге. Они не разрешают никому притронуться», – рассказала шоколатье Наталья Кулак.

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А производством конфет управляет робот. Карамель и нуга по отдельности поступают на общую ленту. Шоколад получается очень тонким и хрустящим.

«Очень вкусный молочный шоколад. Делается с клубникой, с орешками, с кокосом, с ванилью. Дети его очень любят», – отметила машинист расфасовочно-упаковочных машин Надежда Аношко.

В этом году на фабрике подготовили почти полсотни кондитерских премьер. Одни посвящены белорусским достопримечательностям, другие – цветам, национальным узорам, символам. Везде натуральный шоколад.

«В этом лакомстве уникальное сочетание начинки и шоколада: до 50% начинка из натуральных белорусских пюре. Это браславская клюква, садовая черная смородина, селекционные абрикосы. Это все в нашем шоколаде», – добавила начальник сектора по выставочной деятельности кондитерской фабрики Елена Федорова.

Разработали и новый дизайн для подарков. Десятки вариантов: от сказочных домиков в стиле ретро за два доллара, до мягких игрушек, которые вмещают по три килограмма конфет. Такой будет стоить 16 долларов.

«Мы в этом году планируем произвести 1 миллион 100 тысяч новогодних подарков. На сегодняшний момент сформировано почти 900 тысяч. Покупательские предпочтения меняются, и мы пытаемся быть всегда в тренде. Предлагаем картонную упаковку, деревянную, мягкую. Выполняем все, что пожелают наши покупатели», – отметила начальник отдела маркетинга кондитерской фабрики Татьяна Пармон.

Больше половины новогодних подарков сделаны для белорусских детей, остальные пойдут на экспорт. Конфетные наборы уже несколько лет отправляют в Россию, США, Канаду. А в этот раз они впервые поедут в Израиль.