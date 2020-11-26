«Удивить гостей - очень хлопотное дельце». На Интернациональной открылся новый бар Red Head

Источник материала: Tut.by

Недавно в «барном домике» на Интернациональной, 25А, открылось новое место — Red Head. Это небольшое заведение, где звучат балканские мотивы, альтернативный рок и джипси-панк. Помимо музыки атмосферу тут создают напитки собственного производства, а скоро в баре будут готовить закуски. Подробнее о Red Head — в материале AFISHA.TUT.BY.



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«Удивить гостей — очень хлопотное дельце, но мы попробуем»

Идея Red Head родилась у ресторатора Максима Залесского (владеет баром Nalewка) и дизайнера Антона Шаппо на фоне любви к творчеству группы «Гоголь Борделло». Название заведения, по признанию мужчин, рождалось в муках три месяца. В итоге появился redhead — «рыжий» — коктейль стимпанка, ар-деко, винтажа, варьете.

— Антон увидел в помещении заброшенный театр и решил восстановить его, сделав что-то среднее между Новым Орлеаном и Парижем начала ХХ века. Красивые дамы с мундштуками. Дым… — рассказывает Максим Залесский, учредитель. — Мы хотим показать вкус и атмосферу, которые придутся по душе людям свободным и молодым сердцем, готовым к приключениям.





Новый бар небольшой, вмещает около 40−50 человек. В концепт бара заложены «балканские истории с элементами цыганщины». Сразу при входе в бар можно понять его направленность: там находится сцена, где выступают музыканты. Звучать тут также будут альтернативный рок и джипси-панк. Максим Залесский продолжает:

— Мы даем заведение с новым музыкальным форматом. Это сложная задача, поскольку у нас нет ни одной группы, играющей такую музыку. Поэтому мы собираем свой музыкальный коллектив и работаем с ребятами, которые переделывают свой репертуар — под наше звучание, под нашу атмосферу, под нашу концепцию. За это ребятам, конечно, спасибо.





Музыка в баре — это не все. Идея, которую реализовывали в заведении владельцы, плотно связана с производством собственных напитков. Вкусов получилось 13, но в продаже доступны лишь 12, еще один не продают — лишь угощают при покупке сета.

— Каждая позиция — это микс нескольких вкусов. Готовим все исключительно из натуральных ингредиентов. При этом тринадцатую позицию в меню не продаем — только угощаем. Да, удивить гостей бара — это очень хлопотное дельце в наше время, но мы попробуем.





«Ситуация в стране беспокоит всех, но мы с головой погрузились в проект»

Идея открыть такой проект зародилась еще в начале года, говорит владелец. Потом долго искали подходящее помещение, обсуждали и дорабатывали концепцию. Активная стадия по запуску началась в середине лета, планировали открыться к концу сентября, но немного затянулись строительные работы. На вопрос, почему владельцев не испугала ситуация с COVID-19, протестами в стране и в целом обстановка в рестораном бизнесе, когда проверяющие выписывают огромные штрафы за нарушения, а некоторые именитые рестораторы уезжают из страны, Максим отвечает так:

— Знаете, доктор ведь не останавливает операцию из-за того, что вдруг что-то в жизненных обстоятельствах поменялось. Как и художник, который закрылся в своей квартире и в обнимку с музой реализовывает свою навязчивую идею, давая ей жизнь. Примерно так было и у нас: ситуация в стране беспокоит всех, но мы настолько с головой погрузились в реализацию проекта, что все накопленное в мыслях, чувствах и желаниях требовало реализации здесь и сейчас.





Интересуемся у Максима, считает ли он бары в Минске актуальным трендом. Он говорит, что хороший бар, в котором удачно сочетаются продукт, интерьер, музыка и обслуживание, будет интересен и уместен всегда.

— Тренды дают направления развития, но очень изменчивы. Мы создаем то, что идет изнутри, и пытаемся дать этому жизнь через реализацию Red Head. Будет меняться мир вокруг — будем меняться мы и наш продукт соответственно.

В проект вкладывались не только свои средства, также были привлечены инвестиции, делится собеседник. Рассрочки и прочие инструменты тоже имели место. Сумму вложений учредитель не раскрывает, лишь говорит, что, когда влюбляешься в проект, желание сэкономить пропадает.

— Когда идея находится на этапе зарождения, ты начинаешь думать и выстраивать это как бизнес-модель, прикидываешь вложения, пишешь бизнес-план, выделяешь акцент, на который будет привлечено больше инвестиций, определяешь, чему стоит уделить меньше внимания. Но постепенно ты влюбляешься в то, что делаешь (а именно так и должно быть), и уже нет возможности и желания на чем-либо сэкономить, будь то элемент декора в зале или зеркало в санузле для персонала.





О барах, с которыми соседствует новичок рынка, учредитель говорит так:

— У нас отличная конкуренция. По сути, все культовые заведения в шаговой доступности, что, безусловно, дает нам стимул не расслабляться.

Кстати, к напиткам будут готовить закуски, сейчас они в процессе доработки. В заведении планируют, что запустят еду в конце недели. Цены называют демократичными, например закуски будут стоить от 4 рублей. Пока бар работает в тестовом режиме.

Бар Red Head Адрес: ул. Интернациональная, 25А

Время работы: ср, чт, вс — с 19.00 до 02.00, пт, сб — с 19.00 до 04.00