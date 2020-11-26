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Кредиты наличными: на какие суммы и под какой процент их выдают сейчас

26.11.2020 07:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце лета банки массово приостановили кредитование, в том числе потребительские кредиты наличными. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках наличные кредиты снова доступны, и во сколько они обойдутся клиентам.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В обзоре собраны кредиты наличными или на карту под неустойку. Мы исключили кредиты, которые оформляются только онлайн, безналичные кредиты на оплату товаров, а также кредиты, предоставляемые узким категориям кредитополучателей. Кредиты с дополнительными условиями (например, наличием депозита в банке) или обязательствами по страхованию также не рассматривались. От каждого банка было выбрано по одному кредиту со сроком кредитования не менее 1 года.

За последний месяц возобновили потребительские кредиты в МТБанке, Статусбанке и Франсабанке. Также появились новые предложения от РРБ-Банка и Банка Решение. Все условия кредитования представлены в таблице.

Банк, кредит

Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок

Cправка о доходах; комиссии (при наличии)

Альфа-Банк,
Просто деньги

от 1 тыс BYN до 15 тыс BYN; 28,9% (+1 п. п); 48 и 60 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький

от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9% (+4 п. п), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
На Личное

24,99% (без изменений); до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк Решение,
На карту

от 1,5 до 10 тыс BYN; 29,9%; 12, 24 и 36 месяцев

без справки о доходах, если это НЕ первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты

Белинвестбанк,
Личный выбор

до 10 тыс BYN; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев

справка о доходах при любой сумме (без справки при соотвествии кредитополучателя одному из критериев)

БТА Банк,
Зачётный (на карту)

от 200 до 5 тыс BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 60 месяцев

справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

МТБанк,
Проще простого (на карту)

от 500 до 10 тыс BYN; 39%; до 84 месяцев

без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Paritetbank,
Лоукост

от 300 до 15 тыс BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев

без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 34%

РРБ-Банк,
Доступный Плюс

от 500 до 3 тыс BYN; 34,99%; от 3 до 36 месяцев

без справки о доходах

Статусбанк,
Ваши деньги (на карту)

от 100 до 5 тыс BYN; 23%; 12 месяцев

справка о доходах при сумме от 2 тыс BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Франсабанк,
Возможно всё

до 10 тыс BYN; 22%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца

справка о доходах при любой сумме

Банк, кредит

Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок

Cправка о доходах; комиссии (при наличии)

Альфа-Банк,
Просто деньги

от 1 тыс BYN до 15 тыс BYN; 28,9% (+1 п. п); 48 и 60 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький

от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9% (+4 п. п), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
На Личное

24,99% (без изменений); до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк Решение,
На карту

от 1,5 до 10 тыс BYN; 29,9%; 12, 24 и 36 месяцев

без справки о доходах, если это НЕ первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты

Белинвестбанк,
Личный выбор

до 10 тыс BYN; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев

справка о доходах при любой сумме (без справки при соотвествии кредитополучателя одному из критериев)

БТА Банк,
Зачётный (на карту)

от 200 до 5 тыс BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 60 месяцев

справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

МТБанк,
Проще простого (на карту)

от 500 до 10 тыс BYN; 39%; до 84 месяцев

без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Paritetbank,
Лоукост

от 300 до 15 тыс BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев

без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 34%

РРБ-Банк,
Доступный Плюс

от 500 до 3 тыс BYN; 34,99%; от 3 до 36 месяцев

без справки о доходах

Статусбанк,
Ваши деньги (на карту)

от 100 до 5 тыс BYN; 23%; 12 месяцев

справка о доходах при сумме от 2 тыс BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Франсабанк,
Возможно всё

до 10 тыс BYN; 22%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца

справка о доходах при любой сумме

Как изменились условия кредитования

  • По сравнению с прошлым месяцев ставки по всем кредитам, кроме Альфа-Банка и Банка ВТБ, остались неизменными. Альфа-Банк увеличил процентную ставку на 1 п. п, Банк ВТБ — на 4 п.п. поднял ставку по кредиту в первые 90 дней;
  • Кредиты наличными обойдутся в 22−39% годовых. Минимальная ставка — во Франсабанке, максимальная — в МТБанке;
  • Банк Решение приостановил «Простой кредит», который выдавался под 13,35% на 48 месяцев. Новое предложение банка — кредит «На карту» под 29,9% на 1−3 года;
  • В РРБ-Банке кредит «Ренессанс» заменили на «Доступный плюс». Ставка по кредиту увеличилась на 2 п. п, сумма кредита снизилась с 7 до 3 тысяч рублей, а срок кредитования изменился с максимальных 5 лет до 4 лет;
  • Альфа-Банк увеличил максимальную сумму кредита с 5 до 15 тысяч рублей;
  • По-прежнему временно не кредитуют физлиц Беларусбанк, БНБ-Банк, Идея Банк, Приорбанк и Технобанк;
  • Без дополнительного обеспечения в виде залога или поручительства можно взять в долг 3−15 тысяч рублей. В Банке Дабрабыт можно получить кредит под неустойку на 20−50 тысяч рублей, доступная сумма будет рассчитана исходя из кредитоспособности;
  • Кредиты Банка Решение, БТА Банка, МТБанка и Статусбанка выдаются на карту. Выпуск и обслуживание карт будет бесплатным во всех банках, кроме Банка Решение;
  • Процентная ставка по кредиту БТА Банка может быть снижена до 13,35% сроком на 12 месяцев при соблюдении одного из двух условий: оформление договора страхования или депозита в банке на сумму не менее 20 тысяч рублей или 10 тысяч долларов или евро.

 
 
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В конце лета банки массово приостановили кредитование, в том числе потребительские кредиты наличными. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках наличные кредиты снова...
 
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