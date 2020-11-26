Кредиты наличными: на какие суммы и под какой процент их выдают сейчас

Источник материала: Tut.by

В конце лета банки массово приостановили кредитование, в том числе потребительские кредиты наличными. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких банках наличные кредиты снова доступны, и во сколько они обойдутся клиентам.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В обзоре собраны кредиты наличными или на карту под неустойку. Мы исключили кредиты, которые оформляются только онлайн, безналичные кредиты на оплату товаров, а также кредиты, предоставляемые узким категориям кредитополучателей. Кредиты с дополнительными условиями (например, наличием депозита в банке) или обязательствами по страхованию также не рассматривались. От каждого банка было выбрано по одному кредиту со сроком кредитования не менее 1 года.

За последний месяц возобновили потребительские кредиты в МТБанке , Статусбанке и Франсабанке . Также появились новые предложения от РРБ-Банка и Банка Решение . Все условия кредитования представлены в таблице.

Банк, кредит Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок Cправка о доходах; комиссии (при наличии) Альфа-Банк,

Просто деньги от 1 тыс BYN до 15 тыс BYN; 28,9% (+1 п. п); 48 и 60 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк ВТБ (Беларусь),

Новенький от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9% (+4 п. п), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

На Личное 24,99% (без изменений); до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Решение,

На карту от 1,5 до 10 тыс BYN; 29,9%; 12, 24 и 36 месяцев без справки о доходах, если это НЕ первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты Белинвестбанк,

Личный выбор до 10 тыс BYN; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев справка о доходах при любой сумме (без справки при соотвествии кредитополучателя одному из критериев) БТА Банк,

Зачётный (на карту) от 200 до 5 тыс BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 60 месяцев справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты МТБанк,

Проще простого (на карту) от 500 до 10 тыс BYN; 39%; до 84 месяцев без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты Paritetbank,

Лоукост от 300 до 15 тыс BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 34% РРБ-Банк,

Доступный Плюс от 500 до 3 тыс BYN; 34,99%; от 3 до 36 месяцев без справки о доходах Статусбанк,

Ваши деньги (на карту) от 100 до 5 тыс BYN; 23%; 12 месяцев справка о доходах при сумме от 2 тыс BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты Франсабанк,

Возможно всё до 10 тыс BYN; 22%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца справка о доходах при любой сумме

Банк, кредит Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок Cправка о доходах; комиссии (при наличии) Альфа-Банк,

Просто деньги от 1 тыс BYN до 15 тыс BYN; 28,9% (+1 п. п); 48 и 60 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк ВТБ (Беларусь),

Новенький от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9% (+4 п. п), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

На Личное 24,99% (без изменений); до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Решение,

На карту от 1,5 до 10 тыс BYN; 29,9%; 12, 24 и 36 месяцев без справки о доходах, если это НЕ первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты Белинвестбанк,

Личный выбор до 10 тыс BYN; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев справка о доходах при любой сумме (без справки при соотвествии кредитополучателя одному из критериев) БТА Банк,

Зачётный (на карту) от 200 до 5 тыс BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 60 месяцев справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты МТБанк,

Проще простого (на карту) от 500 до 10 тыс BYN; 39%; до 84 месяцев без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты Paritetbank,

Лоукост от 300 до 15 тыс BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 34% РРБ-Банк,

Доступный Плюс от 500 до 3 тыс BYN; 34,99%; от 3 до 36 месяцев без справки о доходах Статусбанк,

Ваши деньги (на карту) от 100 до 5 тыс BYN; 23%; 12 месяцев справка о доходах при сумме от 2 тыс BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты Франсабанк,

Возможно всё до 10 тыс BYN; 22%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца справка о доходах при любой сумме

Как изменились условия кредитования