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Британский врач назвал продукты для защиты от коронавируса
Источник материала: Навiны
Для улучшения защитных свойств организма британский врач Гита Мейкер-Кларк предложила обязательно употреблять в пищу несколько продуктов.
«Иммунная система требует комплекс витаминов и минералов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен», — назвала эксперт главные нутриенты, передает
Для того чтобы восполнить потребности организма в витамине А, врач посоветовала употреблять зеленые овощи, морковь, дыню канталупу, а также тыкву и сладкий картофель. Требуемый организму витамин Е содержится в орехах, шпинате и подсолнечном масле, а витамин С в брокколи, сладком перце, брюссельской капусте и цитрусовых.
Запасы витамина D эксперт посоветовала с октября по март восполнять с помощью БАДов, так как он содержится в небольшом количестве продуктов.
Ранее в ноябре немецкие ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма
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Для улучшения защитных свойств организма британский врач Гита Мейкер-Кларк предложила обязательно употреблять в пищу несколько продуктов.
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