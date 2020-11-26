Международный олимпийский комитет начал «формальную процедуру» рассмотрения «мер или санкций» в отношении белорусского НОК

Международный олимпийский комитет по итогам заседания своего исполкома 25 ноября сообщил о начале «формальной процедуры» рассмотрения «мер или санкций» в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси. Причина — «растущее число тревожных сообщений, касающихся атлетов, официальных лиц и видов спорта в Беларуси».





Начало процедуры последовало за решением исполкома МОК от 7 октября усилить расследование соблюдения Национальным олимпийским комитетом Олимпийской хартии и дискуссиями по этому вопросу на заседаниях исполкома 23 октября и 11 ноября. В обоих случаях МОК выразил «серьезную озабоченность в связи с общей ситуацией в спортивном сообществе Беларуси».

Белорусские спортсмены, публично не согласившиеся с официальными результатами августовских президентских выборов и насилием силовиков в отношении мирных протестующих, заявили о давлении спортивных чиновников вплоть до увольнения.