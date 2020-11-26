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Международный олимпийский комитет начал «формальную процедуру» рассмотрения «мер или санкций» в отношении белорусского НОК

26.11.2020 08:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международный олимпийский комитет по итогам заседания своего исполкома 25 ноября сообщил о начале «формальной процедуры» рассмотрения «мер или санкций» в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси. Причина — «растущее число тревожных сообщений, касающихся атлетов, официальных лиц и видов спорта в Беларуси».

Международный олимпийский комитет начал «формальную процедуру» рассмотрения «мер или санкций» в отношении белорусского НОК

Начало процедуры последовало за решением исполкома МОК от 7 октября усилить расследование соблюдения Национальным олимпийским комитетом Олимпийской хартии и дискуссиями по этому вопросу на заседаниях исполкома 23 октября и 11 ноября. В обоих случаях МОК выразил «серьезную озабоченность в связи с общей ситуацией в спортивном сообществе Беларуси».

Белорусские спортсмены, публично не согласившиеся с официальными результатами августовских президентских выборов и насилием силовиков в отношении мирных протестующих, заявили о давлении спортивных чиновников вплоть до увольнения.

 
 
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Международный олимпийский комитет по итогам заседания своего исполкома 25 ноября сообщил о начале «формальной процедуры» рассмотрения «мер или санкций» в...
 
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