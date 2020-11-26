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Богрецов объяснил «выпускникам из Горок», почему отъезд небольших компаний — это плохо
Источник материала: UDF
Максим Богрецов
Во время стрима Максим Богрецов отвечал на вопрос, насколько всё плохо в белорусском ИТ: «Имеет ли смысл переучиваться на айтишника с учётом бегства компаний?»
— Большие компании так просто никуда не уйдут. Они будут искать возможности продолжать работу и заботиться о своих сотрудниках, делая всё возможное для нормализации ситуации здесь. Я убеждён, что люди, которые вложились в Беларусь и в ИТ, будут делать всё возможное для того, чтобы здесь было хорошо.
Понятно, что темпы роста индустрии несколько замедлились. Возможна стагнация, на конец года результаты будут не те, на которые рассчитывали — да, есть проблема. Но это проблема не такого типа, чтобы большие компании собрали чемоданчики и уехали.
Совсем иначе дело обстоит со стартапами. Важно понимать, что сегодня стартап может приносить в масштабах страны не так много денег. Казалось бы, уехала компания из 20 человек — кого это волнует? Но из десятка сегодняшних стартапов кто-то через пять лет будет нанимать на работу тысячи человек. Стартап, уехавший сегодня в Украину или Литву, с большой вероятностью будет создавать рабочие места там, а не здесь. В долгосрочной перспективе это реальная проблема.
Своё объяснение Богрецов счёл недостаточно понятным для широкой аудитории, поэтому решил перевести его на язык, доступный тем, кто «оканчивал сельскохозяйственную академию в Горках».
— По весне надо что-то посеять, чтобы осенью было что собрать, — сказал он. — В этом смысле стартап-движение и отношение к молодёжи, к студентам, тем людям, которые пока много денег не приносят, — это та самая весна. И от этого отношения сильно зависит то, что мы будем пожинать «по осени», то есть через 4-5 лет.
Кроме того, Богрецову задали вопрос, останется ли он в новой Беларуси или вернётся в США, видит ли он себя в белорусской политике.
— Во-первых, никто никуда не поедет, пока самолёт в виде демократической Беларуси не взлетит и не будет на нормальном круиз-контроле. А главный политик, которого бы я хотел бы видеть на свободе и в политике Беларуси, это Виктор Бабарико. До этих пор мы вообще непонятно о чём разговариваем.
Напомним, через несколько дней после выборов Максим Богрецов прилетел в Минск без конкретного плана, потому что «очень сложно было сидеть в стороне и ничего не делать». Вскоре он вошёл в Координационный совет, а в середине сентября присоединился к штабу Виктора Бабарико. Спустя несколько месяцев Богрецов по-прежнему в Минске.
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В долгосрочной перспективе это реальная проблема.
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