ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Причиной смерти Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность

26.11.2020 08:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Причиной смерти Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность
Диего Марадона. Фото: ТАСС
Она вызвала отек легких бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу.

Такой вывод содержится в отчете по результатам вскрытия. Марадона умер в вчера на 61-м году жизни. В Аргентине объявлен трехдневный траур. 3 ноября Марадона перенес операцию на мозге и 11 ноября выписан из больницы.

Он обладал потрясающей привлекательностью не только как спортсмен, но и как человек, многие признавали его живой легендой. Так в интервью «Эху» отозвался о Марадоне советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев. По мнению Евгения Ловчева, Диего Марадона был лучшим игроком за всю историю футбола, кроме, разве что, бразильца Пеле.

Пеле выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Как передает Reuters, единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу сказал, что однажды они сыграют с аргентинским нападающим на небесах. В 2000 году ФИФА признала Марадону и Пеле лучшими футболистами ХХ века. Аргентинец победил в интернет-голосовании, бразильца выбрали чиновники ФИФА.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Добры народ у руках такой поскудзі». 10 актуальных цытат Уладзімера Караткевіча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика