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Гибель «Бурана»: как под завалами прогнившего здания была потеряна последняя гордость советской космонавтики (видео)

26.11.2020 08:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Программу «Энергия — Буран» принято считать вершиной и одновременно лебединой песней всей советской космонавтики, на тридцатилетнем пути которой к тому времени было немало триумфальных побед. Многоразовая транспортная система из мощнейшей в истории страны ракеты-носителя («Энергия») и орбитального корабля («Буран»), способного самостоятельно возвращаться на Землю, казалась не просто вынужденным ответом на аналогичный американский проект «Спейс Шаттл», а следующим логичным этапом эволюции отрасли. Однако первый полет «Бурана» ровно 32 года назад, в ноябре 1988 года, оказался и последним. А спустя 13 с половиной лет этот корабль и вовсе погиб под обрушившейся на Байконуре кровлей монтажно-испытательного корпуса. И эта последняя страница истории советского шаттла как нельзя лучше отразила стремительную деградацию, которую претерпела сфера, справедливо представлявшая прежде гордость десятков и сотен миллионов человек.

Последняя программа империи

Тот единственный запуск и полет изделия 11Ф35, под которым у разработчиков из НПО «Энергия» понимался орбитальный корабль «Буран», состоялся 15 ноября 1988 года. Двум виткам вокруг Земли, длившимся 205 минут и успешно завершившимся посадкой на аэродроме Юбилейный космодрома Байконур, предшествовали 14 лет напряженной работы тысячи различных коллективов (научных, инженерных, промышленных) и полтора десятка миллиардов потраченных тогда еще достаточно полновесных советских рублей. Как показало скорое будущее, потраченных, по сути, совершенно впустую.

 
 
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Программу «Энергия — Буран» принято считать вершиной и одновременно лебединой песней всей советской космонавтики, на тридцатилетнем пути которой к тому времени...
 
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