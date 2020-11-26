Polo с открытой дверью разворачивается на МКАД, чтобы подобрать девушку, едва стоящую на ногах. Фарс, который привел к массовой аварии (видео)

Источник материала: Onliner Минскую кольцевую дорогу можно ассоциировать много с чем. С бесконечностью борьбы за левую полосу, с традиционным превышением скорости, с тихоходами, которых можно встретить в любом ряду. И все же МКАД нельзя назвать веселым местом, подходящим для всякого рода безрассудства. Автомобиль с открытой дверью движется навстречу потоку, выполняет разворот, чтобы подобрать с обочины девушку, которая едва стоит на ногах, — это что, сценарий для низкопробного кино?

Сейчас мы говорим об аварии , которая случилась на кольцевой поздно вечером в субботу, 21 ноября. Корреспонденту Onliner удалось поговорить об этом ДТП с читателем, который утверждает, что был непосредственным участником событий — находился за рулем Peugeot. Исходя из его слов, попытаемся сложить все факты и догадки в единую картину.

Часть первая. Вступление

Внутреннее кольцо в районе улицы Байкальской. Участники эпизода: автомобили BMW, Peugeot и Geely — водители едут, как и полагается, друг за другом на некотором отдалении и не ожидают ничего внезапного. Ночь, фонари, по радио крутят музыку — все как обычно.

Еще один герой — за рулем Volkswagen Polo — тоже едет по внутреннему кольцу МКАД, но навстречу всем остальным. О состоянии этого водителя нет никакой информации, а жаль: все-таки человек среди ночи едет навстречу автомобилям, которые движутся со скоростью ну в лучшем случае порядка 90 км/ч. И еще одна любопытная деталь: в Polo была открыта передняя пассажирская дверь — так утверждает наш читатель.

Часть вторая. «Вот он, Шумахер!»

— Еду я спокойно по МКАД, подъезжаю уже к улице Байкальской. Вдруг вижу, как водитель BMW впереди начинает притормаживать, причем не резко в пол, а постепенно, — рассказал водитель Peugeot.

— Помню, подумал: «Что он делает, зачем тормозит на полупустой кольцевой?»

Проходит секунда, может две.

— Потом я замечаю, что впереди выполняет разворот белый Volkswagen Polo: он разворачивался из крайней левой полосы в крайнюю правую, при этом у него была открыта дверь, — вспоминает собеседник. — Подумал: «Вот он, Шумахер!»

Да нет, обознался, конечно, не Шумахер. Даже при других обстоятельствах: ну не на МКАД же и не на Polo.

Просто кто-то решил развернуться на кольцевой. Что делать водителю Peugeot в этой ситуации? Он стал тормозить вслед за BMW — такое решение напрашивалось само собой.

— Подчеркну: я тормозил не резко, а легонько, постепенно. И тут чувствую удар сзади слева, — говорит читатель.

За несколько мгновений до этого он глядел в зеркало заднего вида, видел там Geely, но казалось, что машина еще далеко. И вдруг на тебе, вот она.

— Видно, девушка за рулем зазевалась. Сама она утверждала, что тормозила в пол, и в результате Geely пошла юзом, — рассказал мужчина.

— Вот и катайся после такого по МКАД: за рулем всегда нужно быть начеку!

Часть третья. Когда рассеялся дым

Некоторое время водитель Peugeot был в полусознательном состоянии — ну еще бы, такой удар.

— В момент аварии я не совсем понял, что да как произошло. Минут 10 вообще был в тумане. Потом вышел из автомобиля, посмотрел, все ли живы, — пытается ничего не упустить собеседник.

— А мне орут: «Глуши ее, глуши!» Машина еще работала. Вот она, надежность Peugeot: даже после такой аварии — пофиг, что половины зада нет — она работает!

Ладно, заглушили неубиваемую Peugeot, огляделись по сторонам. Geely, поверженная, лежит на боку. У Peugeot, как уже было сказано, несимметрично разворотило заднюю часть. BMW скорее жив, чем мертв, но тоже досталось. Где Polo? Нет Polo. Пошли вызывать ГАИ.





Часть четвертая. Сценарий для плохого фильма

Давайте отвлечемся от происходящего, пока на место едет экипаж, и попробуем предположить, что и для чего вытворял на МКАД водитель белого Volkswagen Polo. Пока нет официальной информации об установлении личности этого человека, поэтому спрашивать вроде как не с кого. Хотя если этот человек захочет высказаться — мы очень внимательные слушатели: pv@onliner.by . Пока же остается полагаться на те сведения, которые предоставил наш читатель.

Polo двигался навстречу потоку, а затем стал разворачиваться. С ходу возникают две версии: либо на развязке свернул не туда и поздно понял ошибку, а когда сообразил, попытался развернуться, чтобы все исправить, либо для чего-то возвращался той дорогой, которой ехал, не утруждая себя соблюдением правил.

Есть предположение. Водитель Peugeot рассказал о девушке, стоявшей на обочине, девушке, за которой, не исключено, и возвращался водитель Volkswagen.

— После всего, что случилось, водитель Polo скрылся с места ДТП, забрав свою пьяную подругу, которая стояла на обочине МКАД, — рассказал наш читатель. — Я успел заметить, что она совсем не держалась на ногах.





На данный момент мы не располагаем подтвержденными сведениями об этой девушке и ее состоянии в тот момент. А вот то, что водитель Polo после разворота скрылся, — это в ГАИ подтвердили.

— Прикол в том, что когда Volkswagen выполнял разворот, у него была открыла передняя правая пассажирская дверь. Я предполагаю, что подруга водителя выскочила, а он поехал ее подбирать, — отметил собеседник.

Проверить эту версию пока не представляется возможным. Однако сцена любопытная: либо водитель возвращался за девушкой, которая покинула автомобиль, не закрыв дверь (при каких обстоятельствах она это сделала?), либо он сам, перед тем как разворачиваться, любезно открыл дверь, чтобы пассажирка быстрее оказалась в машине.

Впрочем, все это не отменяет того факта, что своими маневрами водитель Volkswagen устроил на кольцевой хаос, ставший одним из факторов, приведших к ДТП с тремя другими авто. Хотя это и не единственная причина случившегося.

Часть пятая. 4 – 1 = 3

Возвращаемся на место ДТП как раз тогда, когда туда прибыл экипаж Госавтоинспекции.

По нашей информации, сотрудники ГАИ устанавливают личность водителя Volkswagen. Наш читатель рассказал, что в Peugeot был установлен видеорегистратор, запись изъята инспекторами для выяснения обстоятельств аварии. Возможно, видео поможет пролить свет на произошедшее. Похоже, здесь может идти речь о нарушении сразу нескольких пунктов ПДД.

Но столкновение BMW, Peugeot и Geely — это отчасти отдельная история. Правила дорожного движения обязывают водителей соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки (п. 85).

— В итоге в ДТП виновата водитель Geely. Я претензий предъявлять не стал, так как ее могли лишить прав. Между тем с каждым может случиться. Ей тоже несладко: 7 лет еще кредит выплачивать за металлолом (это он о состоянии автомобиля после ДТП. — Прим. Onliner), — утверждает собеседник.

Если все же установят, кто управлял автомобилем Volkswagen, то не исключено, что в его адрес, кроме наказания со стороны ГАИ, последует иск о возмещении материального вреда. Но это будет уже другая история.

Пока же трое водителей, попавших в неприятную ситуацию не по своей вине (по крайней мере, отчасти), как получается, решают свои проблемы.

— Вчера ездил в страховую компанию, оформлял документы. Говорят, что если стоимость ремонта будет выше стоимости машины, выплатят среднюю стоимость такой Peugeot на рынке, — рассказал водитель.

— В понедельник жду оценщиков. Повезло еще, что Geely попала мне в левый бок, а не в правый. Там бензобак, а я как раз заправился по полной в тот день. Печально, что машина находилась в семье 7 лет, и с ней много всего связано. Но, так или иначе, это только металл, — добавил он.

Напомним, что, по информации ГАИ Минска, в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД никто не пострадал.

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