Lamborghini представила новую коллекцию… беспроводных наушников

Источник материала: Tut.by

Lamborghini и компания Master & Dynamic из Нью-Йорка, специализирующаяся на выпуске наушников и аудио аксессуаров премиум-класса, объявили о совместном выпуске линейки наушников.





В новую коллекцию входят накладные беспроводные наушники с активным шумоподавлением MW65 Active Noise-Cancelling Wireless Headphones и беспроводные наушники-вкладыши MW07 Plus True Wireless Earphones. Дизайн их отдельных элементов вдохновлен спорткарами итальянской марки. Наушники MW65 Active Noise-Cancelling предложат в трех различных цветовых сочетаниях с использованием алькантары желтого, черного или серого оттенка. Наушники-вкладыши также выполнены в трех расцветках.









У беспроводных накладных наушников два режима активного шумоподавления, что дает пользователям возможность самостоятельно регулировать звукопередачу в зависимости от внешнего шумового фона. Наушники могут работать без подзарядки до 24 часов, а поддержка функции Bluetooth 5.0 позволяет осуществлять передачу данных на расстоянии 30 м. MW07 Plus True Wireless Earphones получили зарядный кейс из нержавеющей стали, благодаря которому наушниками можно пользоваться в автономном режиме до 40 часов.





Наушники уже доступны для покупки — цены начинаются от 349 евро за MW07, модель MW65 на 200 евро дороже.