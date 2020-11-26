Лебедько: Противостояние власти и народа продолжится больше времени, чем предполагалось

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках спецпроекта «Что дальше?» политик и директор Центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» Анатолий Лебедько объяснил «Салідарнасці», почему процесс по смене власти затягивается.





Фото Наша Нiва

«Сработали две подушки безопасности для Лукашенко»

Почему массовые протесты пока так и не привели к смене власти?

– Нужно понимать, что Лукашенко создавал свою систему не один год, а 26 лет. Он инвестировал в нее огромные ресурсы, – отметил Лебедько. – Нельзя недооценивать систему, которая основывалась на страхе и сильной финансово-экономической зависимости 80% граждан от власти, а также сильной адвокатской поддержке России.

Во-вторых, сработали две подушки безопасности для Лукашенко. Силовики и Кремль помогают ему удерживаться у власти.

В-третьих, изначально была избрана стратегия мирного ненасильственного протеста, что удлиняет процесс во времени.

Вместе с тем очевидно, что Лукашенко уже не контролирует ситуацию полностью.

«Противостояние затягивается»

– Надо исходить из того, что противостояние продолжится больше времени, чем предполагалось в августе. Уже очевидно, что оно затягивается.

С одной стороны, есть ресурс у Лукашенко, а с другой – у людей присутствует сильная мотивация бороться до конца. Наблюдается высокий уровень самоорганизации и децентрализации протеста.

В этой ситуации существенное влияние на ситуацию могут оказать другие факторы. Во-первых, экономика.

Инфляцию невозможно побить дубинкой, а производительность труда поднять светошумовой гранатой. Если ситуация в экономике ухудшится, это станет серьезным вызовом для режима Лукашенко.

Второй важный фактор – давление международного сообщества. Сворачиваются западные финансовые программы и гранты, которые были ориентированы на государство. Кроме того, могут быть включены экономические санкции против режима Лукашенко и его кошельков.

Третий фактор: давление России. Затягивание процесса по проведению конституционной реформы и дальнейшего ухода Лукашенко из власти работает не в пользу Москвы. У руководителя страны нет доверия народа, что означает перманентные кризисы и проблемы, с которыми придется разбираться той же России.

«Лукашенко вообще может махнуть рукой на проведение конституционной реформы»

– Что можно ожидать от проведения конституционной реформы? Если отношения между Минском и Москвой усугубятся, если из России будет нарастать давление, то не исключено, что Лукашенко вообще может махнуть рукой на реформу. Он уже заявлял, что, мол, и так все хорошо в Конституции.

Если же Лукашенко все-таки пойдет на реализацию сценария Москвы, то власти будут стараться создать иллюзию втянутости в процесс значительной части общества и уверить всех в легитимности конституционной реформы.

Но как этого можно добиться? Решение поставленных задач станет большой проблемой для режима.

Иосуб: Средняя зарплата будет приближаться к $400