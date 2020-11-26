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Силовики прослушивали семью Романа Бондаренко после его смерти

26.11.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После смерти Романа Бондаренко силовики прослушивали телефонные разговоры его родственников.


Григорий Азарёнок / СТВ

Это следует из сюжета, показанного на телеканале СТВ. Автор сюжета — печально известный Григорий Азарёнок, передает "Еврорадио".

В сюжете сообщается, что это разговоры матери Романа и его вдовы с какими-то неназванными лицами. На основании чего велось прослушивание родственников Бондаренко, не уточняется. Была ли выдана на это санкция прокурора — тоже.

Прослушивание велось еще как минимум в день похорон Бондаренко. Они касаются похорон Романа и обращения в международные структуры по поводу его убийства.
 
 
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После смерти Романа Бондаренко силовики прослушивали телефонные разговоры его родственников.
 
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