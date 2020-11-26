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Канада и США требуют прекратить преследование журналистов в Беларуси

26.11.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержания журналистов в Беларуси противоречат принципам прав человека и должны немедленно прекратиться.

Об этом в сети Твиттер написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Задержания журналистов в Беларуси режимом Лукашенко нарушают основополагающие принципы прав человека. Канада призывает к их немедленному освобождению и обещает продолжать защищать свободу СМИ", - заявил Шампань.



Госдепартамент США также призывает власти Беларуси прекратить преследование журналистов.

«Соединенные Штаты призывают белорусские власти уважать свободу СМИ и прекратить преследование и запугивание журналистов. Те, кто находится за решеткой, должны быть немедленно освобождены», - написал официальный представитель Госдепартамента Кейл Браун.



По подсчетам Белсат сейчас в Беларуси удерживается 140 политических заключенных, часть из которых — журналисты. Вчера был задержан политический обозреватель Игорь Ильяш, который несколько часов не выходил на связь, после чего сообщил, что находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.
 
 
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Задержания журналистов в Беларуси противоречат принципам прав человека и должны немедленно прекратиться.
 
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