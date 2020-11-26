Канада и США требуют прекратить преследование журналистов в Беларуси

Об этом в сети Твиттер написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Задержания журналистов в Беларуси режимом Лукашенко нарушают основополагающие принципы прав человека. Канада призывает к их немедленному освобождению и обещает продолжать защищать свободу СМИ", - заявил Шампань.

Госдепартамент США также призывает власти Беларуси прекратить преследование журналистов.

«Соединенные Штаты призывают белорусские власти уважать свободу СМИ и прекратить преследование и запугивание журналистов. Те, кто находится за решеткой, должны быть немедленно освобождены», - написал официальный представитель Госдепартамента Кейл Браун.













По подсчетам Белсат сейчас в Беларуси удерживается 140 политических заключенных, часть из которых — журналисты. Вчера был задержан политический обозреватель Игорь Ильяш, который несколько часов не выходил на связь, после чего сообщил, что находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.



