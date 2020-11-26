В Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны





Синьхуа . Об этом со ссылкой на заявление офиса президента Аргентины пишет

"Президент государства объявляет три дня траура, начиная со дня его смерти", - говорится в распространенном заявлении.





Как сообщалось, Марадона умер от сердечного приступа в среду. Его тело обнаружили в собственном доме в пригороде Буэнос-Айреса. Звезда футбола злоупотреблял наркотиками и алкоголем, ранее перенес два сердечных приступа и заразился гепатитом.

