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Как трагедия Меган Маркл повлиял на отношения в королевской семье

26.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новость о том, что жена принца Гарри Меган Маркл потеряла ребенка, потрясла общественность, как при этом себя повела королевская семья, рассказал инсайдер.

© AP / Alastair Grant
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Признание Меган Маркл о потере второго ребенка в июле стало настоящим ударом для поклонников. В колонке для New York Times герцогиня подробно рассказала о чувствах, которые испытала в тот момент. Как оказалось, королевские родственники первыми узнали о трагическом моменте.

И хотя дворец предсказуемо отказался комментировать ситуацию, инсайдер издания People рассказал, как выкидыш Меган Маркл повлиял на отношения в королевской семье.

По словам источника, семья неожиданно сильно поддержала мятежных герцогов: принц Гарри постоянно контактировал с родственниками, которые помогали "собрать по кускам его разбитое сердце". В то же время монаршие особы старались следовать мантре "никогда не жалуйся, никогда ничего не объясняй" и не захотели сразу открыть правду публике.

Ситуацию исправил приближающийся День благодарения - самый семейный праздник в США. Именно из-за него Меган и Гарри решили раскрыть все карты перед поклонниками.

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