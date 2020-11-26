Как трагедия Меган Маркл повлиял на отношения в королевской семье

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новость о том, что жена принца Гарри Меган Маркл потеряла ребенка , потрясла общественность, как при этом себя повела королевская семья, рассказал инсайдер.

Признание Меган Маркл о потере второго ребенка в июле стало настоящим ударом для поклонников. В колонке для New York Times герцогиня подробно рассказала о чувствах, которые испытала в тот момент. Как оказалось, королевские родственники первыми узнали о трагическом моменте.

И хотя дворец предсказуемо отказался комментировать ситуацию, инсайдер издания People рассказал, как выкидыш Меган Маркл повлиял на отношения в королевской семье.

По словам источника, семья неожиданно сильно поддержала мятежных герцогов: принц Гарри постоянно контактировал с родственниками, которые помогали "собрать по кускам его разбитое сердце". В то же время монаршие особы старались следовать мантре "никогда не жалуйся, никогда ничего не объясняй" и не захотели сразу открыть правду публике.

Ситуацию исправил приближающийся День благодарения - самый семейный праздник в США. Именно из-за него Меган и Гарри решили раскрыть все карты перед поклонниками.

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