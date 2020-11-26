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Как трагедия Меган Маркл повлиял на отношения в королевской семье
26.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новость о том, что жена принца Гарри
© AP / Alastair Grant
Признание Меган Маркл о потере второго ребенка в июле стало настоящим ударом для поклонников. В колонке для New York Times герцогиня подробно рассказала о чувствах, которые испытала в тот момент. Как оказалось, королевские родственники первыми узнали о трагическом моменте.
И хотя дворец предсказуемо отказался комментировать ситуацию, инсайдер издания People рассказал, как выкидыш Меган Маркл повлиял на отношения в королевской семье.
По словам источника, семья неожиданно сильно поддержала мятежных герцогов: принц Гарри постоянно контактировал с родственниками, которые помогали "собрать по кускам его разбитое сердце". В то же время монаршие особы старались следовать мантре "никогда не жалуйся, никогда ничего не объясняй" и не захотели сразу открыть правду публике.
Ситуацию исправил
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Горечь потери лучше всего сглаживает острые углы и заживляет старые раны - на своем примере это показала семья королевы Елизаветы II.
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