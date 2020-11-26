Задолженность промышленных предприятий по кредитам и займам за январь—сентябрь выросла более чем на 19%

Задолженность по кредитам и займам промышленных предприятий Беларуси на 1 октября текущего года составила 52 млрд 157,6 млн рублей — на 19,1% больше, чем на начало 2020 года, и на 1,9% меньше по сравнению с показателем на 1 сентября, следует из данных официальной статистики.





Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 октября составила 1 млрд 492,4 млн рублей. По данным Белстата, за девять месяцев она снизилась на 26,4%, по сравнению с 1 сентября — на 6,3%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность промышленных предприятий за январь—сентябрь снизилась на 10,6% до 714 млн рублей, за август — на 10,9%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года выросла на 8,3% (до 5 млрд 818 млн). По сравнению с 1 сентября она увеличилась на 1,6%.

Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 4,7% с начала года и на 1 октября составила 3 млрд 193,9 млн рублей (за август снижение составило 2,4%).

Кредиторская задолженность составила 23 млрд 323,8 млн рублей, или на 9,5% больше, чем на начало 2020 года, и на 1,6% больше по сравнению с показателем на 1 сентября.

Внешняя просроченная дебиторская задолженность промышленных предприятий за девять месяцев текущего года выросла на 6,2% до 671,2 млн рублей (за июль — на 9,4%).

В целом внешняя дебиторская задолженность выросла на 43% до 7 млрд 577 млн рублей (за август — снизилась на 8,6%).

Просроченная дебиторская задолженность снизилась на 2,6% и на 1 октября текущего года составила 4 млрд 373,9 млн рублей. По сравнению с показателем на 1 сентября произошло снижение на 1,9%.

Дебиторская задолженность составила 24 млрд 111,4 млн рублей, или на 15,5% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,1% меньше по сравнению с показателем на 1 сентября.

На 1 октября 2020 года просроченная кредиторская задолженность была у 1.137 организаций промышленности, или 71,8% (на 1 октября 2019 года — 71,9%), просроченная дебиторская — у 1382 организаций промышленности, или 87,4% (87,7%).