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С начала года столичные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет более 11,3 млрд рублей

26.11.2020 09:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За январь — октябрь 2020 года налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 11 млрд 318,4 млн рублей.

С начала года столичные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет более 11,3 млрд рублей

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, поступившие средства распределены между республиканской и местной казной. В первую направили 61,2 % финансовых ресурсов (6 млрд 924,5 млн рублей), во вторую — 38,8 % (4 млрд 393,9 млн рублей).

 
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За январь — октябрь 2020 года налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 11 млрд 318,4 млн рублей.
 
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