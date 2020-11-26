С начала года столичные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет более 11,3 млрд рублей

За январь — октябрь 2020 года налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы 11 млрд 318,4 млн рублей.





Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, поступившие средства распределены между республиканской и местной казной. В первую направили 61,2 % финансовых ресурсов (6 млрд 924,5 млн рублей), во вторую — 38,8 % (4 млрд 393,9 млн рублей).