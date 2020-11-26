Источник материала: UDF



Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 80-летняя Светлана Светличная экстренно госпитализирована с инсультом Звезда сама вызвала скорую.

Звезда сама вызвала скорую. В настоящее времянаходится под наблюдением специалистов. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.Отметим, недавно знаменитость обвиняла родственников в покушении на ее жизнь. По словам Светланы Светличной, внучка Мария оставила в ее квартире шарики ртути. Она уверена, что девушка хочет ее отправить на тот свет, чтобы получить элитную недвижимость в Москве.У актрисы сложные отношения и с единственным сыном Алексеем. Много лет семья не общается, ограничиваясь лишь нелестными репликами друг о друге в СМИ. Светлана Светличная заявляла, что не перепишет жилье на родственников.В свою очередь внучка звезды советского кино опровергает все подозрения звездной бабушки. Она заверила, что артистка сама не хочет идти на контакт. Мария отметила, что у нее есть квартира, поэтому она не зарится на имущество Светланы Светличной.По мнению родственницы знаменитости, жалобы и обвинения в ее адрес связаны с возрастом Светланы Светличной. Кроме того, Мария полагает, что таким образом актриса хочет обратить на себя внимание прессы и общественности.