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80-летняя Светлана Светличная экстренно госпитализирована с инсультом

26.11.2020 09:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

80-летняя Светлана Светличная экстренно госпитализирована с инсультом
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Светличная срочно госпитализирована. Артистка обратилась за помощью к медикам из-за резкой головной боли.

Звезда сама вызвала скорую. В настоящее время Светлана Светличная находится под наблюдением специалистов. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, недавно знаменитость обвиняла родственников в покушении на ее жизнь. По словам Светланы Светличной, внучка Мария оставила в ее квартире шарики ртути. Она уверена, что девушка хочет ее отправить на тот свет, чтобы получить элитную недвижимость в Москве.

У актрисы сложные отношения и с единственным сыном Алексеем. Много лет семья не общается, ограничиваясь лишь нелестными репликами друг о друге в СМИ. Светлана Светличная заявляла, что не перепишет жилье на родственников.

В свою очередь внучка звезды советского кино опровергает все подозрения звездной бабушки. Она заверила, что артистка сама не хочет идти на контакт. Мария отметила, что у нее есть квартира, поэтому она не зарится на имущество Светланы Светличной.

По мнению родственницы знаменитости, жалобы и обвинения в ее адрес связаны с возрастом Светланы Светличной. Кроме того, Мария полагает, что таким образом актриса хочет обратить на себя внимание прессы и общественности.
 
 
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