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Неизвестные в штатском зашли в квартиру арестованной журналистки, открыв дверь ее ключом
Источник материала: UDF
Игорь Ильяш
Удивительным было и само задержание.
На суде Игорь Ильяш рассказал, что накануне вечером трое неизвестных в штатском зашли к нему в квартиру, открыв дверь ключом, который, вероятно, они конфисковали у его жены Екатерины Андреевой. Эти люди показали постановление об изъятии техники Андреевой, но в результате стали забирать и технику Игоря.
А заодно забрали и его самого. В Центральном РУВД журналисту предъявили протокол о правонарушении. Его обвинили в участии в акции 26 октября, хотя сам Ильяш утверждал, что в указанный день и время находился совсем в другом месте.
Судья Виктория Шабуня посчитала его вину доказанной,
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Забрали технику и… мужа.
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