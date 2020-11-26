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Игорь Ильяш

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизвестные в штатском зашли в квартиру арестованной журналистки, открыв дверь ее ключом Забрали технику и… мужа.

Удивительным было и само задержание.На судерассказал, что накануне вечером трое неизвестных в штатском зашли к нему в квартиру, открыв дверь ключом, который, вероятно, они конфисковали у его жены. Эти люди показали постановление об изъятии техники Андреевой, но в результате стали забирать и технику Игоря.А заодно забрали и его самого. В Центральном РУВД журналисту предъявили протокол о правонарушении. Его обвинили в участии в акции 26 октября, хотя сам Ильяш утверждал, что в указанный день и время находился совсем в другом месте.Судьяпосчитала его вину доказанной,Белсат.