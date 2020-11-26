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Фото: РИА Новости

РИА Новости

«Задержаны злоумышленники, которые насильно удерживали мужчину и жестоко избивали его», - добавили в полиции.

«Освобожденный мужчина пояснил, что 26 октября приехал по объявлению о поиске разнорабочих, проживал по указанному адресу и трудился на различных объектах в городе, при этом оплату не получил. 17 ноября мужчина приехал к работодателю разобраться в случившемся, обещая в противном случае жаловаться. Наниматели, применив физическую силу, отобрали у него паспорт, мобильный телефон, избили его дубинкой и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера», - сказано в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Потребовавшего зарплату рабочего избили и изнасиловали Трагедия произошла в Санкт-Петербурге.

По данным пресс-службы, информация о том, что 42-летнего мужчину насильно удерживают в доме по улице Карла Маркса в поселке Сергиево, поступило в полицию от его брата. Сотрудники МВД прибыли на место и освободили пострадавшего.Пострадавшего насильно удерживали в доме до 24 ноября. Освобожденного мужчину передали медикам, его состояние оценивается как тяжелое.По подозрению в совершенном преступлении задержаны трое мужчин 39, 44 и 24 лет.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) и части 2 статьи 127 (незаконное лишение свободы) УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.