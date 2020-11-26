ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Потребовавшего зарплату рабочего избили и изнасиловали

26.11.2020 09:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Потребовавшего зарплату рабочего избили и изнасиловали
Фото: РИА Новости
Полицейские освободили жителя Ленинградской области, которого насильно удерживали в частном доме в Санкт-Петербурге. При этом пленника избивали и подвергали сексуальному насилию за то, что он требовал заработную плату, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Задержаны злоумышленники, которые насильно удерживали мужчину и жестоко избивали его», - добавили в полиции.


По данным пресс-службы, информация о том, что 42-летнего мужчину насильно удерживают в доме по улице Карла Маркса в поселке Сергиево, поступило в полицию от его брата. Сотрудники МВД прибыли на место и освободили пострадавшего.

«Освобожденный мужчина пояснил, что 26 октября приехал по объявлению о поиске разнорабочих, проживал по указанному адресу и трудился на различных объектах в городе, при этом оплату не получил. 17 ноября мужчина приехал к работодателю разобраться в случившемся, обещая в противном случае жаловаться. Наниматели, применив физическую силу, отобрали у него паспорт, мобильный телефон, избили его дубинкой и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера», - сказано в сообщении.


Пострадавшего насильно удерживали в доме до 24 ноября. Освобожденного мужчину передали медикам, его состояние оценивается как тяжелое.

По подозрению в совершенном преступлении задержаны трое мужчин 39, 44 и 24 лет.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) и части 2 статьи 127 (незаконное лишение свободы) УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла в Санкт-Петербурге.
 
Новости дня
Новости разные
 
Класковский: «Даже на войне не принято стрелять в журналистов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика