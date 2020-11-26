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Минчанин «кинул» почти 200 человек на строительстве. Ему дали семь лет
Источник материала: Onliner
Об этом человеке мы
Как рассказал Onliner потерпевший, присутствовавший на суде, минчанина признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Его приговорили к семи годам лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии усиленного режима. Также он в течение пяти лет не сможет заниматься предпринимательской деятельностью и должен будет выплатить штраф в размере 300 базовых величин. Эту информацию нам подтвердили в суде Фрунзенского района. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, ранее по этому делу подозреваемым проходил другой человек — 29-летний директор «Альбериум Строй». Сейчас в отношении него уголовное преследование прекращено.
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