Как Нацбанк влияет на курс рубля и что он делает на бирже? Подкаст «Про деньги»

Источник материала: Onliner

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Главные мысли

До осени 2011 года в стране курсы валют Нацбанку диктовало государство. Недостаток этой системы — скачкообразные девальвации. Вспомним 2009 и 2011 годы, когда мы пережили многократные девальвации.

Осенью 2011 года нам пообещали выход на рыночное курсообразование, и какое-то время так оно и было. Но с осени 2013 по конец 2014 года курс доллара на графике рисовал идеальную прямую. Стало очевидно, что курс сдерживают, позволяя ему расти на заранее определенную величину. Это привело к очередной одномоментной 30%-й девальвации.





С 2015 года в Беларуси настала эпоха рыночного курсообразования с «управляемым плаванием», когда Нацбанк при определенных условиях может вмешиваться в регулировку курса.

Нацбанк не всегда присутствует на бирже. У регулятора есть целая схема, как и когда он выходит на биржу. Он декларирует, что он не пытается управлять долгосрочными трендами, которые складываются под воздействием фундаментальных причин. То есть если на валютном рынке спрос постоянно превышает предложение, то курс будет расти и Нацбанк этому противостоять не будет. Аналогично в ситуации наоборот.





Нацбанк сглаживает отдельные колебания внутри одного дня. У нас небольшой объем торгов, около $45 миллионов ежедневно. Если какое-то предприятие резко захочет купить или продать десятки миллионов долларов, то оно может несколько раз в день поднять или опустить курс рубля. Чтобы не допустить этого, Нацбанк выходит на биржу либо для продажи, либо для покупки валюты.

Когда регулятор выходит на биржу? В общих чертах политика выглядит так: когда белорусский рубль сильно падает, валюту покупают, а когда сильно растет, валюту продают. Что обозначает слово «сильно», есть ли какая-то цифра, при которой регулятор вмешивается, и как много он будет продавать или покупать? Нацбанк ее не озвучивает, объясняя это опасениями, что могут подключиться спекулянты.





Известно, что в своем решении, выходить на рынок или нет, регулятор опирается на стоимость валютной корзины. У многих осталась установка: если доллар падает, значит, падает и белорусский рубль. Десятилетиями сложилось так, что белорусы хранили свои сбережения в долларах, не сильно используя евро, а уж тем более российские рубли.

Однако курс белорусского рубля определяется по отношению к трем валютам в совокупности по следующей пропорции: 50% российский рубль, 30% доллар и 20% евро. Пропорция отражает структуру нашей торговли, экспорта и импорта и называется «валютная корзина». Валютные корзины используют все страны мира: в США — это индекс доллара, в ЕС — индекс евро. Они рассчитываются с учетом валют основных торговых партнеров.





Как понять, что такое валютная корзина? Простой пример. У вас есть определенная сумма денег, и с ней вы ходите в определенный магазин за импортными продуктами. 50% от суммы вы тратите на расчеты российскими рублями, еще 30% уходит на оплату долларами и 20% платите в евро. Объем товаров, который вы себе можете позволить на одну и ту же сумму в белорусских рублях, будет зависеть от изменения курсов всех трех валют. Бывают дни, когда доллар растет, а стоимость валютной корзины падает и белорусский рубль укрепляется.

Номинальный курс — это тот, который мы видим в обменниках. Реальный курс показывает, как изменяется стоимость наших товаров для иностранцев с учетом курсов валют и инфляции не только в Беларуси, но и в других странах. Реальный эффективный курс учитывает изменения трех валют корзины, а также разницу инфляций в трех регионах, использующих валюты из корзины.





К примеру, для европейцев и американцев белорусские товары с начала года подешевели, так как с начала года показатель роста доллара и евро был выше показателя инфляции в Беларуси. А для россиян белорусские товары подорожали: с начала года курс российского рубля по отношению к белорусскому почти не изменился, а инфляция выросла более чем на 5%.

Нацбанк каждый квартал рассказывает, что происходит с реальным эффективным курсом. По последним данным регулятора, этот реальный эффективный курс ниже равновесного. Из этого мы можем сделать два предположения. Либо белорусский рубль должен немного укрепиться, чтобы вернуться к равновесию, либо показатель инфляции у нас должен еще вырасти, чтобы вернуться к равновесию. Ну или должно происходить и то и другое.

Рост валютной корзины и инфляция не совпадают в цифрах. С начала года инфляция составила около 5,4%, а валютная корзина выросла на 11%. Это и логично, так как белорусы пользуются не только импортными товарами, но и покупают много отечественных. Поэтому влияние курсов валют не прямо пропорциональное.

Таймлайн

00:00—07:10. Какой политика Нацбанка была раньше и как она менялась?

07:10—15:16. Как Нацбанк ведет себя на бирже?

15:16—23:44. Что такое «валютная корзина»? Объясняем простым языком.

23:44—28:14. При каком изменении валютной корзины регулятор вмешивается в торги?

28:14—37:25. Что такое реальный эффективный курс рубля и почему экспортерам выгодно, когда белорусский рубль падает?

37:25—41:38. Инфляция и рост валютной корзины, как все взаимосвязано?

41:38—48:05. Как центробанки разных стран ведут себя с курсом национальной валюты?

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