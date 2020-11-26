Закон о прокуратуре: не допускается разглашение сведений, относящихся к личной жизни гражданина, унижающих его честь и достоинство

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Громогласные заявления в последнее время звучат от сотрудников всего спектра правоохранительных органов, а также надзорного ведомства. В то же время действующим законодательством оговорены некоторые ограничения, касающиеся сведений о личной жизни гражданина, унижающих его честь и достоинство.

«1. Прокурорский работник действует гласно и открыто в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства о защите прав и законных интересов граждан и организаций, а также законодательства о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

2. Не допускаются разглашение прокурорским работником сведений, относящихся к личной жизни гражданина, унижающих его честь и достоинство или способных причинить вред его правам, законным интересам или деловой репутации, а равно разглашение сведений, относящихся к деятельности организации, индивидуального предпринимателя, могущих причинить вред их правам, законным интересам или деловой репутации, если иное не предусмотрено законодательными актами.

3. Гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или организация, полагающие, что решением (действиями) прокурора ущемлены их права или законные интересы, вправе обжаловать его (их) вышестоящему прокурору и (или) в суд».