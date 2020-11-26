|
Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях». Теперь официально
Источник материала: Onliner
Студия Warner Bros.
Тем не менее Джонни Депп получит гонорар, который причитается ему за съемки в третьем фильме. В контракте была прописана компенсация, которая гарантирована даже в том случае, если картина никогда не выйдет. Его премьера запланирована на 15 июля 2022 года.
Суд о клевете касался эпизодов домашнего насилия над бывшей супругой Деппа актрисой Эмбер Херд. Таблоид называл в своей статье Деппа «человеком, который избивал жену». Актер утверждал, что бывшая супруга его оклеветала.
65" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 100 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студия Warner Bros. распространила пресс-релиз, в котором официально подтвердила слухи: Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)