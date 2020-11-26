Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях». Теперь официально

Источник материала: Onliner

Студия Warner Bros. распространила пресс-релиз, в котором официально подтвердила слухи: Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей». Депп исполнял роль Грин-де-Вальда. Его попросили из проекта на улицу после того, как актер проиграл суд о клевете таблоиду The Sun.

Тем не менее Джонни Депп получит гонорар, который причитается ему за съемки в третьем фильме. В контракте была прописана компенсация, которая гарантирована даже в том случае, если картина никогда не выйдет. Его премьера запланирована на 15 июля 2022 года.

Суд о клевете касался эпизодов домашнего насилия над бывшей супругой Деппа актрисой Эмбер Херд. Таблоид называл в своей статье Деппа «человеком, который избивал жену». Актер утверждал, что бывшая супруга его оклеветала.