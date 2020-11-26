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Сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы по художественной гимнастике
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве. Он стартует сегодня.
В составе белорусской делегации – лидеры сборной Алина Горносько и Анастасия Салос. В стартах юниорок выступят Полина Сланчевская, Дина Агишева и Елизавета Зорькина. Из-за проблем со здоровьем не смогли отправиться в столицу Украины белорусские групповички. Всего за награды континентального форума поспорят 115 гимнасток из 23 стран.
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Сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве. Он стартует сегодня. В составе белорусской делегации – лидеры сборной Алина...
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