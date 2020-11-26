COVID-19: в Италии зарегистрирована самая высокая смертность от вируса за сутки, по количеству заболевших лидируют Штаты

Источник материала: ОНТ

107 с половиной тысяч пациентов с COVID-19 выздоровели в нашей стране, выявлены более 128 тысяч положительных тестов.

В Италии зарегистрирована самая высокая смертность от вируса за сутки с конца марта (853 смерти). Но, несмотря на это, в больницы обращаются меньше пациентов, снизилась нагрузка на отделения интенсивной терапии. В Испании впервые за 15 лет произошло сокращение числа пенсионеров – сейчас их там меньше 9 миллионов. И это связано со смертностью от COVID-19. В США образовались гигантские очереди на тесты. Сегодня американцы отмечают День благодарения. Люди надеются, что, сделав тест, они смогут обезопасить себя и близких во время семейного празднования. Штаты по-прежнему лидируют по количеству заболевших – их в стране более 12 миллионов.

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